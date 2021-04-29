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英歐貿協通過 脫歐大戲落幕

編譯中心／綜合28日電

歐洲議會28日壓倒性通過歐盟英國的貿易合作協議，英國脫歐大戲終於落幕。此協議讓雙方得以繼續維持零關稅、無配額貿易往來。這項協定從今年1月起暫行。歐盟領袖對歐洲議會的投票結果表達讚許。

根據28日公布的投票結果，歐洲議會以660票贊成，5票反對，32票棄權，壓倒性通過歐盟和英國的貿易合作協議。歐洲議會議長薩索里表示：「歐洲議會已對歐盟有史以來和第三國所簽署的最廣泛協議舉行投票。這可為我們建立歐盟和英國的最新前瞻性關係奠定基礎。」

不過，他也警告，歐洲議會將監督這項協議的落實，「不接受英國政府任何退縮」。

英國首相強生讚揚這是「漫長旅程的最後一步」，將會「對於我們和歐盟，作為重要貿易夥伴、親密盟友、主權平等雙方間的新關係，帶來穩定」。他說：「現在是展望未來和打造更全球化英國的時刻。」

對此，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)今天除了歡迎歐洲議會批准英歐貿易協議外，並強調英國仍然是歐盟的「重要朋友與夥伴」。

米歇爾在推特貼文表示：「我熱烈歡迎歐洲議會就歐盟與英國的貿易與合作協議進行投票的結果。這個結果代表歐盟與英國的關係踏出重要一步，開啟新時代。」

不過，這項協議只涵蓋雙方貨物貿易，不包括英國經濟重心金融業等服務貿易。而且儘管有此協議，雙方貿易也比過去增加更多文書作業和額外成本。

英國 歐盟 投票

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