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就因我是女的 ！范德賴恩回應「沙發門」孤單而受傷

編譯馮克芸╱綜合27日電
歐盟兩大領導人六日訪問土耳其，土國總統府卻只安排兩個座位，歐洲理事會主席米歇爾（中）與土國總統厄多安（右）搶先入座，歐盟執委會主席范德賴恩（左）攤手不可置信。（Getty Images）
歐盟兩大領導人六日訪問土耳其，土國總統府卻只安排兩個座位，歐洲理事會主席米歇爾（中）與土國總統厄多安（右）搶先入座，歐盟執委會主席范德賴恩（左）攤手不可置信。（Getty Images）

歐盟執委會主席范德賴恩本月初到訪土耳其，會見土國總統厄多安時沒有椅子坐的「沙發門」事件，過了三周仍在延燒，范德賴恩26日首度表明，此事讓她感覺「孤單而受傷」。

本月6日，范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾在土耳其首都安卡拉，與土國總統厄多安會面。厄多安把兩位歐洲領袖帶進總統府會客廳，現場僅布置了兩個鍍金扶手椅主座位，厄多安和米歇爾各自落座，只剩范德頼恩一個人站著。范德賴恩右手一攤，對這種安排不可置信，她隨後坐到一旁的沙發。

此事隨即引發熱議，媒體把它簡稱為「沙發門」事件。最初外界批評土國失禮且性別歧視，明明有兩位歐盟領袖到訪卻只布置一個主座位。有人說，上月20日土國退出國際反家暴公約，受到歐盟指責，因此故意怠慢范德賴恩。

但土國外交部長卡夫索格魯表示，這種安排是歐盟要求。在會議中搶先入座的歐洲理事會主席米歇爾，立刻成為眾矢之的，有人發起聯署要求他辭職，有人怪他沒有當場幫范德賴恩說話。米歇爾坦承，此事是他和范德賴恩團隊聯繫失誤所致。

不過，土國很難擺脫見縫插針之嫌。土國1987年就申請加入歐盟，但因人權等問題至今未獲准。分析家說，「沙發門」是土國藉機挑撥歐盟內部紛爭順便羞辱女性。

本月6日的「沙發門」事件中，歐盟執委會主席范德賴恩（左）和歐洲理事會主席米歇爾（...
本月6日的「沙發門」事件中，歐盟執委會主席范德賴恩（左）和歐洲理事會主席米歇爾（左）訪問土耳其總統厄多安（中），但三位領袖後方僅有兩個座位。（歐新社）

華盛頓郵報指出，在外交上，歐洲理事會主席位階的確高於歐盟執委會主席，兩人同時在場時，歐洲理事會主席會先受到接待招呼，且由他代表歐盟，但通常兩者會受到相同禮遇。

范德賴恩在「沙發門」之後，起初僅透過發言人表示不悅。然而她26日在歐洲議會，對著議員及米歇爾，激動的發表了一段話。她說：「作為一個女人和一個歐洲人，我對此感到受傷和孤單。這與座位安排或外交禮節無關，而是攸關歐盟價值觀這個核心問題。這代表平等對待女性這方面，我們還有很長的路要走。」

米歇爾已向歐盟執委會及所有受到冒犯的人致歉，保證這種「外交禮節事故」不再發生。

歐盟 家暴 歧視

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