外交齟齬升溫 俄列美為「不友好國家」

美俄關係持續緊張，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃25日表示，俄國 會將美國 列入「不友好國家」名單，並批評目前結果完全是由美國的不友好行為導致。據悉，上榜該名單的國家不得雇用俄國公民為其外交機構工作。不過，總統普亭 的幕僚受訪時提到，普亭與美國總統拜登可能會在6月會面。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，沙卡洛娃說：「如同你們所知，已發布總統普亭頒令，當中包含不少執行現有聯邦法律的措施。被列為不友好的國家，依法將不得雇用俄國公民在其外館工作。就我們了解，整個事件肇因於美國所發起的另一波不友善之舉。」她強調，目前結果完全是由美國制裁俄羅斯、驅逐外交官等行為所致。

沙卡洛娃說，「我在此能證實，美國有上榜，你們也很快會看到榜上還有哪些國家。」最終名單會經內閣研究後公布。

普亭在上周曾簽署針對外國不友好行為的法令，政府將制訂不友好國家名單，若外國對俄羅斯國家、公民、機構有不友好行為，俄國在必要時便會限制此類國家的外交活動，如限制外交組織與俄國公民簽訂雇傭協議。

普亭的外交政策顧問烏沙科夫前日另外接受國營媒體RIA訪問，透露普亭和拜登可能會在6月會面，同時強調未有最終決定，有大量因素影響。

此外，拜登本月稍早提議在中立國家與普亭召開峰會，俄國外長拉夫羅夫表示俄國正面看待峰會提議，目前正在考慮。

●普亭幕僚：美俄領袖峰會可能於6月登場

普亭一名高層幕僚25日表示，普亭與拜登可能於6月舉行峰會。奧地利與芬蘭已表態有興趣主辦美俄領袖峰會。