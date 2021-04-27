德綠黨總理候選人民調居首 喊對中俄強硬

綠黨總理候選人貝爾伯克受訪時表示，她希望德國更強硬地應對俄羅斯進犯烏克蘭，和中國的全球野心，以維護捍衛民主價值觀及人權。（歐新社）

德國 9月將舉行大選，主要政黨外交政策備受關注，綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，歐洲與中國 是民主與獨裁的競爭關係，她呼籲對中國採強硬立場。綠黨的民意支持度目前以28%名列第一，是綠黨有史以來最好的民調結果。此外，貝爾伯克還認為，德國應加大對俄羅斯施壓，並支持烏克蘭申請加入北約（NATO）和歐盟 的權利。

貝爾伯克接受「法蘭克福廣訊報」訪問時表示，為了國家安全和價值，採用另一種方式與獨裁政權互動是下一任政府的關鍵課題。

貝爾伯克認為，歐洲與中國的關係是「自由民主與獨裁力量之間的制度競爭」，歐洲人應該要明白，中國利用「一帶一路」在全球各地投資基礎建設和能源網路，肆無忌憚擴張勢力。

貝爾伯克認為，與中國來往須兼顧「對話和強硬」。她說，德國不可能與這麼龐大的新興經濟體完全隔絕，但歐盟（EU）既然是一個自由民主國家組成的價值觀聯盟，就應採取相應的行動。

綠黨向來是德國最關注中國人權問題的政黨，她舉歐盟去年底與中國談判完成的投資協定為例，批評歐盟對受壓迫的維吾爾少數民族強迫勞動的問題談得不夠多，認為歐洲共同市場不應進口強迫勞動生產的產品。

針對是否開放華為技術有限公司參與網路建設，貝爾伯克說，外國政府正試圖滲透德國的數位系統，中國政府如果要求華為等中國廠商交出歐洲的資訊，歐洲的基礎建設就不能安裝他們的產品。