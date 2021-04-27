劍指中國？ 英航艦5月巡航亞洲 停靠日韓並與10多國軍演

英國航空母艦伊莉莎白女王號將在5月巡航亞洲。（路透）

英國 駐日本 大使館26日表示，英國航空母艦伊莉莎白女王號五5月將執行首次作戰部署，率皇家海軍艦艇組成的艦隊航行亞洲海域及造訪日本和南韓，並另與十多國聯合軍演。

路透報導，日本擔憂中國 對台灣構成的威脅，區域情勢陷入緊張之際，伊莉莎白女王號這趟亞洲行備受矚目，目的是為了加強與東亞地區國家的安全關係。

日本首相菅義偉與美國總統拜登本月舉行兩人就任後的首次峰會，並於會後針對中國日益專斷及台海和平穩定重要性發表聯合聲明。

配備18架F-35B匿蹤戰機的伊莉莎白女王號，將率領驅逐艦、巡防艦與補給艦各兩艘的航艦打擊群，由引發主權爭議的南海航行至東亞，此行也將造訪印度與新加坡。

英國「每日電訊報」曾報導，伊莉莎白女王號此行不會經過台灣海峽，而是航經台灣東方，以免激怒中國。

英國政府今年1月宣布，英國海軍38年來建立的第一個航艦打擊群已具備初期作戰能力。這意謂6.5萬噸的伊莉莎白女王號與艦載機，以及護航的驅逐艦、巡防艦、潛艦與補給艦，都可在接獲命令五天內備妥部署。

目前在亞洲海域的外國軍艦還有一艘法國兩棲突擊艦和兩艘美國海軍的航空母艦，其中一艘是駐地在日本的雷根號。日本是美國的緊密盟友，駐有美軍在海外規模最大軍力，包括戰艦、戰機與數以千計的陸戰隊官士兵。

英國與日本致力於加強軍事關係，先前英國也曾出動戰艦、戰機和部隊與日方聯合軍演，但伊莉莎白女王號航艦此行是英軍迄今最受注目的訪日行程。

●MI6局長 自曝對中搞間諜活動

另據俄媒報導，英國情報機構軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）透露，英國特工正在監控全球的重大汙染國，尤其中國，以確保各國履行其環保承諾，他還將這種祕密活動形容為「綠色間諜活動」。

不久前，美國聯邦調查局（FBI）也自爆正對中國進行超過2000項調查。中國外交部發言人汪文斌則表示，中國應對氣候變化的行動和成效，國際社會有目共睹。