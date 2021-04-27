我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

劍指中國？ 英航艦5月巡航亞洲 停靠日韓並與10多國軍演

編譯中心／綜合26日電
英國航空母艦伊莉莎白女王號將在5月巡航亞洲。（路透）
英國航空母艦伊莉莎白女王號將在5月巡航亞洲。（路透）

英國日本大使館26日表示，英國航空母艦伊莉莎白女王號五5月將執行首次作戰部署，率皇家海軍艦艇組成的艦隊航行亞洲海域及造訪日本和南韓，並另與十多國聯合軍演。

路透報導，日本擔憂中國對台灣構成的威脅，區域情勢陷入緊張之際，伊莉莎白女王號這趟亞洲行備受矚目，目的是為了加強與東亞地區國家的安全關係。

日本首相菅義偉與美國總統拜登本月舉行兩人就任後的首次峰會，並於會後針對中國日益專斷及台海和平穩定重要性發表聯合聲明。

配備18架F-35B匿蹤戰機的伊莉莎白女王號，將率領驅逐艦、巡防艦與補給艦各兩艘的航艦打擊群，由引發主權爭議的南海航行至東亞，此行也將造訪印度與新加坡。

英國「每日電訊報」曾報導，伊莉莎白女王號此行不會經過台灣海峽，而是航經台灣東方，以免激怒中國。

英國政府今年1月宣布，英國海軍38年來建立的第一個航艦打擊群已具備初期作戰能力。這意謂6.5萬噸的伊莉莎白女王號與艦載機，以及護航的驅逐艦、巡防艦、潛艦與補給艦，都可在接獲命令五天內備妥部署。

目前在亞洲海域的外國軍艦還有一艘法國兩棲突擊艦和兩艘美國海軍的航空母艦，其中一艘是駐地在日本的雷根號。日本是美國的緊密盟友，駐有美軍在海外規模最大軍力，包括戰艦、戰機與數以千計的陸戰隊官士兵。

英國與日本致力於加強軍事關係，先前英國也曾出動戰艦、戰機和部隊與日方聯合軍演，但伊莉莎白女王號航艦此行是英軍迄今最受注目的訪日行程。

●MI6局長 自曝對中搞間諜活動

另據俄媒報導，英國情報機構軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）透露，英國特工正在監控全球的重大汙染國，尤其中國，以確保各國履行其環保承諾，他還將這種祕密活動形容為「綠色間諜活動」。

不久前，美國聯邦調查局（FBI）也自爆正對中國進行超過2000項調查。中國外交部發言人汪文斌則表示，中國應對氣候變化的行動和成效，國際社會有目共睹。

英國 中國 日本

上一則

洩密風波延燒 英相傳曾冷血拒封城 「寧見屍堆如山」

延伸閱讀

英航艦訪亞洲 將與十多國軍演

英航艦訪亞洲 將與十多國軍演
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
英相強生被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城

英相強生被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城
中國網友靠VPN翻牆收看奧斯卡 服務被切斷

中國網友靠VPN翻牆收看奧斯卡 服務被切斷

熱門新聞

曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例