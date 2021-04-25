美日法5月聯合軍演 對抗中國在南海威脅

日本 防衛大臣岸信夫23日宣布，日本自衛隊將於下個月與美國 軍隊和法國軍隊，在日本西南部的九州一帶舉行聯合軍演，以應對中國 在相關海域採取的令人不安的動作。

日本陸上自衛隊在一份聲明中說，這次軍演將在5月11日至17日舉行，演習地點是長崎縣佐世保市的相浦軍營，和橫跨宮崎縣蝦野市與鹿兒島湧水町的霧島演習場。這將是第一次在日本本土舉行的由三國地面部隊參加的大型軍事演習。

近期，中國軍隊在東中國海和南中國海表現出的強勢姿態，引起包括日本在內的周邊國家不安。日本為此積極爭取更多的國家加入美日防務合作行動。

岸信夫在記者會上說，「法國認同維護印太地區自由與開放的主張」、「通過加強日本、美國和法國之間的合作，我們希望提高日本自衛隊防衛離島領土的戰術和技術水平。」

法國在印太地區也擁有戰略利益。它在印度洋擁有法屬留尼汪島，在南太平洋擁有法屬波利尼西亞島。

岸信夫說，演習期間，海軍和航空兵部隊將會在九州西面的海域和空域參加演習。同時，法國海軍與日本海上自衛隊也將進行聯合演習。

日本首相菅義偉上周和美國總統拜登在白宮會晤，雙方一致表示要團結應對中國威脅。雙方還要加強在科技等領域裡的合作。中國堅持擁有南中國海幾乎全部海域的主權。這一立場引起越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和台灣的強烈反對。2016年海牙國際仲裁法院裁決中國依據所謂9段線而提出的領土要求為非法要求。北京拒絕了這一裁決。