普亭警告西方國家勿跨紅線：把善意當軟弱，將嚴厲回應

莫斯科聚集了大約6000人參與聲援納瓦尼的非法抗議。 (美聯社)

俄羅斯 總統普亭今天在莫斯科向俄議會上下兩院發表國情咨文時表示，俄國 外交政策的重點是確保俄和平安全和穩定發展。俄國對開展廣泛的國際合作持開放態度，但如果有一些勢力在對俄關係中將俄方的克制當成軟弱，跨越俄羅斯的「紅線」，俄方將採取迅速而堅決的回應措施。

俄羅斯總統普亭在發表國情咨文時表示，不會忍受有人想在對俄關係上跨越紅線。(美聯社)

俄羅斯與西方國家的關係已惡化到接近冷戰時代的低點，莫斯科當局與西方各國因為俄國頭號反對派人士納瓦尼 （Alexei Navalny）入獄、俄國在接壤烏克蘭的邊界集結重兵和一連串間諜醜聞等問題而出現嚴重分歧。

普亭宣稱，西方國家意圖在白俄羅斯發動政變，暗殺總統盧卡申科未遂。普亭還說，俄國希望與所有國家維持良好關係，但西方強權不斷找俄國的麻煩：「我們不想把事做絕，但是如果有人把我們的善意解讀為示弱，我們的回應將是迅速且嚴厲。」

普亭表示：「我希望不會有人想在對俄關係上跨越紅線。紅線會在哪裡，我們將自己決定。」

報導指出俄國已集結10萬大軍在俄國與烏克蘭邊界，包括2014年遭俄國併吞的克里米亞半島。

普亭表示，俄羅斯計畫在今年秋季前通過疫苗接種實現對新冠病毒的群體免疫。普亭說，新冠疫情尚未被完全戰勝，他要求俄相關機構繼續做好病毒防控工作，保障醫療體系正常運行，保障疫苗生產供應，鞏固抗疫成果，嚴防疫情反撲。他高度評價俄羅斯研發的三款新冠疫苗，並呼籲全體公民進行接種。

6000人聲援納瓦尼 400人被捕

綜合美聯社與路透報導，根據俄羅斯國際傳真社（Interfax），警方說今天在首都莫斯科，約有6000人參與聲援納瓦尼的非法抗議。

獨立監督團體OVD-Info表示，俄羅斯警方今天一共在全國60座城市，逮捕413名聲援異議領袖納瓦尼的抗議人士。納瓦尼遭到囚禁後，健康狀況惡化。

俄羅斯駐英國倫敦大使館外，今天也有超過250人出面要求普亭釋放納瓦尼，高喊「讓納瓦尼自由」。

納瓦尼在獄中絕食抗議，要求讓自己獲得適當醫療照護。支持者憂心他很快就會死在牢裡。

官員則說當局對待納瓦尼的方式與其他罪犯相同，並警告抗議集會違法。

法新社報導，聯合國一群人權專家今天也對納瓦尼健康惡化表達憂心，呼籲盡快將他送出俄國就醫。他們同時強調，「在他被關押期間，俄國政府須為納瓦尼先生的性命與健康負責」。