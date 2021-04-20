歐盟公布「印太戰略」 對中國…軍事經濟並重

法國法國海軍巡防艦葡月號（Vendemiaire，舷號F734）曾在2018年3月抵菲律賓訪問。（路透）

歐盟 19日提出「印太地區合作戰略」，表明歐洲海軍存在的重要性，以因應地緣政治競爭加劇的區域緊張，同時也強調與區域國家經濟合作，例如與中國 簽署全面投資 協定。

中央社報導，歐洲對外事務部（EEAS）表示，歐盟部長理事會已批准「歐盟在印度太平洋地區合作戰略」。歐盟內部接下來將繼續討論，計畫在今年9月正式通過。

EEAS表示，結論認為印太地區當前情勢已引起激烈的地緣政治競爭，加劇貿易、供應鏈、技術、政治和安全領域的緊張局勢。此外，人權也受到挑戰，情勢日益威脅到區域穩定與安全，進而影響歐盟利益。

歐盟同意應為印太區域穩定、安全、繁榮與可持續發展做出貢獻，並堅持以民主、人權、法治和尊重人權為基礎的國際法行事。

這份文件表示，會員國承認歐洲海軍在印太地區存在的重要性。

不過，並非所有歐盟會員國都對印太軍事行動有興趣，特別是與中國有龐大商業及基礎建設關聯的歐洲國家更是謹慎，因此「合作」成為這項戰略的核心詞。

戰略報告結論指出，歐盟將繼續探索與印太地區洽簽貿易投資協議，並將採取進一步措施達成與中國的全面投資協定。