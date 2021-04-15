美撤軍阿富汗 北約部隊跟進 5月1日起開始行動

北約秘書長史托騰柏格(右)和美國國務卿布林肯宣布北約部隊將與美軍同進退，5月1日起開始撤軍阿富汗。(Getty Images)

配合美國 將於9月11日前撤出駐阿富汗 部隊，北大西洋公約組織（NATO）盟軍今天同意，受北約指揮的外國部隊也將撤離阿富汗，並宣示將比照美軍計畫在5月1日開始撤軍。

路透報導，阿富汗境內現有約7000名非美國軍人，他們多半來自北約成員國，還有澳洲、紐西蘭和喬治亞共和國等國家，總人數比駐阿富汗美軍的2500人要多。但非美軍部隊的訓練任務仍得仰賴美國的空中支援、規畫和領導。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）身旁表示，這項決定很艱難。

史托騰柏格說：「這不是個容易的決定，須承擔風險。我說了好幾個月我們面臨兩難。因為如果不有序撤離，就得準備好許下長期、無限制的軍事承諾，北約可能得派駐更多部隊。」

他並表示：「我們與阿富汗的關係並非就此結束，而是展開新篇章。北約盟軍會繼續與阿富汗人民站在同一陣線，但現在阿富汗人民得建立終結暴力的永續和平。」

德廣聯報導，德國國防部長安妮格雷特·克蘭普-卡倫鮑爾 （Annegret Kramp-Karrenbauer）今天表示，德國將配合美國從阿富汗撤軍。

克蘭普-卡倫鮑爾說，「我支持有序撤軍，我希望今天（在北約會議）能決定這個問題。」她表示，北約將在「四方」會議中的特別單元作出相關決定。

據泰晤士報報導，英國也將跟進，從阿富汗撤出大約750名軍人。

該報援引消息人士的話說：「由於對美軍基地和設施的依賴，沒有美國的支持，英軍將舉步維艱。」

神學士13日表示，他們將不再參加定於本月在土耳其舉行的關於阿富汗未來的首腦會議，除非所有外國軍隊都撤離阿富汗。

神學士駐卡塔爾辦事處發言人納伊姆（Mohammad Naeem）在推特上說：「在所有外國軍隊完全撤出我們的家園之前，（我們）不會參加任何決定阿富汗問題的會議。」