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德日2＋2會談 擬辦印太聯合軍演 「避免被霸權支配」

編譯中心／綜合13日電
日本防衛大臣岸信夫（右起）、外務大臣茂木敏充、德國國防部長卡亨鮑爾與外長馬斯，13日透過視訊首度進行「二加二會談」。（路透）
日本防衛大臣岸信夫（右起）、外務大臣茂木敏充、德國國防部長卡亨鮑爾與外長馬斯，13日透過視訊首度進行「二加二會談」。（路透）

德國日本的外長和國防部長13日舉行首次「二加二會談」，討論亞洲安全議題。德國外長馬斯指出，印太區域應建立以規則為基礎的秩序，避免被霸權支配。日方在會中對德國有意在今夏派遣巡防艦強化對印太地區的參與，表達歡迎之意，也計畫屆時舉行聯合演練。

德外交部表示，外長馬斯、國防部長卡亨鮑爾與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫透過視訊首度進行「二加二會談」，針對南海、東海、朝鮮半島局勢及其他議題交換意見。

日德政府在會中對中國嘗試片面改變現狀及壓迫香港及新疆維吾爾自治區人權，同感嚴重憂慮，也確認基於法治維持及強化自由且開放的國際秩序的重要性。日方也談到中國2月實施的海警法，對其在東海及南海的動向表示嚴重擔憂。

去年9月，德國首度針對印太地區擬定完整的外交方針，將印太視為外交的優先選項，並透過計畫派遣巡防艦前往印太地區等方式，在安全保障方面強化「亞洲參與」。為確保海上的自由航行，今年8月德國將派軍艦前往朝鮮半島和南海等地巡弋。

雙方在會中確認為實現「自由且開放的印度太平洋」進行合作。有關德國預計派遣巡防艦到印太地區，雙方也對協調德國巡防艦與日本自衛隊進行聯合訓練，達成一致看法。

日本與德國3月已簽署共享安全保障上重要情報及防止洩漏的「情報保護協定」，除了讓雙方更易於共享相關情報，也可以進行裝備品出口與聯合訓練，推動在印度太平洋地區的合作。

馬斯表示，本世紀全球發展的主要方向將在亞洲決定，德國和歐洲有必要在當地更活躍，不然未來的經濟、政治和安全遊戲規則將被其他人決定。他說，印度太平洋地區應建立透明、包容和以規則為基礎的秩序，避免被霸權支配，或相互組成集團。德國與日本的合作因此十分重要，在多邊主義、法治和人權等領域，日本是德國重要「價值夥伴」。

德國 日本 印度

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