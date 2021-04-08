格陵蘭大選變天 拒絕中資公司開採稀土

格陵蘭6日舉行議會選舉，選舉結果受到列強關注。圖為首府努克的選民排隊投票。（歐新社）

格陵蘭（Greenland）在6日舉行提前的議會大選，反對黨人民共同體（Inuit Ataqatigiit）拿下37％選票勝出，7日針對選戰期間引發激辯的該島南部寬納斯特山（Kvanefjeld）大規模稀土 開採計畫重申反對立場，向先前獲得執政黨背書、由中國 企業控股的澳洲 採礦企業敲醒警鐘。

Kvanefjeld礦床的命運與幾個國家密切相關，擁有礦床的格陵蘭礦產公司（ Greenland Minerals）是一家澳洲公司，這家澳洲公司又由一家中國公司持有。

格陵蘭人口約5萬6000人，是丹麥所屬的自治領土。北極冰融和稀土開採計畫，改變選舉焦點。今年2月，中間偏右的民主黨因反對Kvanefjeld礦床的鈾和稀土開採計畫，退出由三黨組成的執政聯盟，剩下中間偏左的前進黨（the Siumut Party）和另一小黨領導政府，議會同意提前在4月6日改選。

擁有Kvanefjeld礦床的澳洲公司表示，此礦床有可能成為西方世界最重要的稀土產地。根據美國地質調查局，格陵蘭擁有全球最大的未開發稀土礦藏。目前全球超過九成的稀土由中國出產。稀土是17種金屬化學元素的合稱，用於製造電子產品和武器。

前進黨為這項開採計畫開綠燈，認為可創造就業機會、增加未來幾十年的歲收，有助於脫離丹麥獨立。前進黨對於爭取獨立有強烈的企圖心。

左派的反對黨人民共同體（Inuit Ataqatigiit）雖然也支持獨立，但反對開採稀土，擔心可能造成輻射汙染和有毒廢棄物。