2城市長補選親美反中派勝出 恐翻轉南韓外交

南韓文在寅的執政黨，在市長補選中慘敗。（歐新社）

南韓 7日舉行地方首長和議員補選，執政黨共同民主黨在首爾和釜山兩大都會市長選戰大敗，除正式宣告文在寅政府進入跛腳狀態，也預示明年3月總統大選恐將變天。美媒分析，若立場相對親美反中的保守派明年攻下總統寶座，南韓外交路線恐將大轉彎。

華爾街日報報導，南韓保守派很可能延續這次勝選氣勢，贏得明年總統大選。在中國 愈發強硬、北韓咄咄逼人以及美國 加強盟友關係的微妙時期，一個立場右傾的南韓總統可能會採取截然不同的外交政策。

南韓疫情起起伏伏，民眾不滿政府防疫作為，加上選前爆發公職人員內線炒地醜聞，以及首爾等都會區房價飆漲，讓執政黨潰不成軍。南韓智庫峨山政策研究院研究員詹姆斯．金表示：「這次市長選舉成了對執政黨的公投。」

華府智庫昆西研究所的韓國問題專家潔西卡．李表示，南韓政壇的左派與右派，在外交政策上有截然不同觀點。文在寅執政下，南韓優先考慮跟北韓合作，在美國和中國之間避免選邊站，並採取一種「對區域產生穩定效應」的外交方式。

至於南韓保守派，過去一直敵視北韓，且對中國持懷疑態度，過去的保守派政府在安全問題上立場更傾向美國，也更願意和美國進行大規模軍演或批准部署美國飛彈防禦系統，不惜激怒北京與平壤。採取傳統外交政策劇本、立場右傾的南韓總統，恐加劇朝鮮半島緊張局勢，降低無核化可能性。

近來，南韓保守派似乎比自由派更支持與美國聯手抗中。在美國國務卿布林肯上月訪韓之際，保守派國民力量黨代理黨魁金鍾仁表示，南韓應加入美日澳印組成的「四方安全對話」（Quad），共同對抗日益強硬的中國。