首爾釜山市長補選 南韓執政黨慘敗 文在寅的警訊

南韓國民力量黨候選人吳世勳（中）7日在首爾市長補選中大勝，在首爾黨部振臂慶功。（美聯社）

南韓7日舉行首爾、釜山市長等地方首長及議員補選，三大電視台出口民調 顯示，最大在野黨國民力量黨候選人在首爾、釜山兩大都會市長選戰獲得壓倒性勝利，得票率皆在六成上下。執政黨共同民主黨 潰不成軍，明年3月總統大選恐面臨苦戰。

韓聯社報導，KBS、MBC、SBS等三大電視台共同進行的出口民調結果顯示，國民力量黨首爾市長候選人吳世勳以59%得票率，遠超過執政黨共同民主黨對手朴映宣的37.7%。國民力量黨釜山市長候選人朴亨埈預估獲64%選票支持，幾乎為共同民主黨候選人金榮春33%得票率的二倍。

朴映宣、金榮春從剛開始開票就與對手差距懸殊，兩人最後都在開票中認了敗選。

這次兩大都會市長補選，是因首爾前市長朴元淳涉嫌性騷擾醜聞自殺，釜山前市長吳巨敦因性騷擾女公務員辭職，兩人都隸屬執政黨共同民主黨，讓執政黨未戰先落下風。

選前一個月，文在寅 政府爆發公職人員炒地醜聞，加上文在寅打房失利，首爾房價近年來飆漲五成，讓執政黨年輕支持者大幅流失。

南韓新冠疫情雖不像歐美國家那樣失控，但一波接一波無法平息，也讓民眾對文在寅政府防疫失去信心，導致他的支持率直落谷底。

國民力量黨代理黨魁金鍾仁在看到出口民調後說，民調結果反映出民眾對文在寅政府的憤怒，「我認為這次選舉代表著人民共同意志的勝利。這可能是民眾對當前政府憤怒的表達。」

在明年3月總統大選倒數不到一年之際，這場選舉的結果料將為五年一次的南韓總統大選以及文在寅最後一年總統任期定調。

回鍋參選的吳世勳當選後，將是他第二度坐上首爾市長寶座。為了抗議反對黨主導的議會通過學童免費午餐議案，吳世勳在2011年第二個市長任期中辭職。

首爾市長選舉出口民調顯示，吳世勳在所有年齡層得票率都領先主要對手朴映宣，只在40歲世代選民中以48.3對49.3，小輸一個百分點。

民調專家指出，40歲世代民眾仍堅定支持朴映宣和共同民主黨，但該黨在20、30歲世代的支持率已大幅流失，應和買不起房的年輕世代對房價、炒房醜聞特別不滿有關。