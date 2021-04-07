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對抗北京 美日擬推印太版一帶一路

編譯林奇賢／綜合6日電

美國總統拜登預定16日在白宮與日本首相菅義偉會晤時，草擬印太版「一帶一路」計畫的指導原則，以支持印太地區推動高水準基建，範圍涵蓋第五代行動通訊（5G）、氫能發電等先進科技，以對抗中國的「一帶一路」倡議。

日經新聞報導，美國與日本計劃達成一項協議，攜手擴大海外基建合作計畫，希望能透過提出讓各大組織與企業遵循的明確框架，贏得印太國家的信任，並在與北京當局爭奪印太影響力的競賽中，取得優勢。

報導指出，美日這份指導原則主要為提出一個架構，包括列出進行投資的先決條件、研擬執行計畫的制度，以及培養當地人才的建議事項。美日兩國也將制定採購標準與維護規定，降低技術外洩的風險。

相較於2017年美日所簽屬的基建理解備忘錄，這次所提架構的規劃投資額將提高。此外，美日兩國可能聯手推動印太地區的5G建設與智慧城市；5G等通訊科技已被視為是美日合作的領域之一，且已成為美中科技戰的戰場之一。

亞洲開發銀行（ADB）估計，亞洲開發中國家從2016年到2030年投資基建的金額需達到26兆美元。中國已運用低基建成本，在各大亞洲新興經濟體推動「一帶一路」倡議。

此外，倚賴觀光收入的東南亞國家和太平洋島國，在新冠肺炎疫情肆虐下，有些國家因此向北京主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）求助，以獲取資金，支撐財政。

不過，北京當局一直都被外界指控進行所謂的「債務陷阱外交」，且中國的科技產品，也引發可能引發資安與氣候風險疑慮。

美日兩國將亞洲新興經濟體視為實現「自由與開放印太」的關鍵。例如，太平洋島國需海底電纜來強化通訊基建，而美日兩國正與澳洲合作，資助通往帛琉海底光纖纜線的鋪設工程。

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