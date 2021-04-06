日德月中2+2會議 擬提「自由印太區」抗衡中國

日本 讀賣新聞引述多名不具名消息人士的說法報導，日本外務大臣、防衛大臣與德國 外交部長、國防部長計畫在本月中旬舉辦線上「二加二會談」，將是日德兩國首次舉行這種形式的會談。報導說，由於中國 愈來愈獨斷，預期日德將討論防衛問題和「自由開放的印度太平洋地區」。

報導中說，會談日期尚未確定，雙方希望於4月16日舉行。隨著中國在印度太平洋地區的外交政策愈來愈具侵略性，美國和日本等國也逐漸警覺，美國拜登政府正採取行動，說服盟國對中國採取共同立場。

德國將於8月派巡防艦「巴伐利亞號」巡弋亞洲，回程穿越南海，這將是自2002年以來，首度有德國軍艦航行這片水域。德國國防部長卡亨鮑爾表示，印太地區情勢攸關德國利益，派軍艦到亞洲巡弋友多重意義。

她表示，派軍艦目的是「確保航道自由和領土完整」，避免海上自由航行受到中國威脅。其次，派艦目的是和澳洲、日本、南韓、新加坡等區域民主夥伴加強合作。

此外她表示，中國計畫打造全球最大和最現代化的軍隊，而且「顯然有意按自己的藍圖打造世界秩序，逼迫弱者做特定的事」，但西方世界不應受中國逼迫。