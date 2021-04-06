美日澳印法軍演登場 分析指：中國更擔心東協國家靠攏

「四方安全對話」（Quad）成員國美國 、日本、澳洲和印度 ，5日與法國在孟加拉灣展開三天海上聯合軍事演習，這是該聯盟首度參加法國主導的軍演，盼藉此在印太地區加強合作抗衡中國 。

這項由法國海軍領導的「拉佩魯茲」海上聯合演習，除日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加外，印度海軍也首度參演，將出動驅逐艦和巡邏機。2019年這項演習首度舉行時，印度並未參與。

這次法國派出兩棲攻擊艦「雷電號（Tonnerre）」和拉法葉級巡防艦「蘇科夫號（Surcouf）」參加演習，澳洲海軍則派出「安薩克號」和「天狼星號」兩艘軍艦參演。這兩艘軍艦正在印度洋東北與東南亞地區執行為期兩個月的部署任務。

法國駐印度大使館上周發聲明指出，這次軍演讓「五個志同道合且先進的海軍建立緊密連結、提升技能，在自由開放的印度太平洋促進海洋合作」。

3月12日四方安全對話的四國領袖召開首次線上峰會，被視為亞洲地緣政治的關鍵時刻。美國防長奧斯丁接著訪問日本、南韓和印度，美國羅斯福號航空母艦上月28日則和印度海軍聯合軍演。分析家說，四方安全對話目前雖只是鬆散的安全論壇，但很多人認為該論壇正演變成亞洲版北約組織。

印度國家安全會議秘書處前副主任吉哈指出，法國得知中國正在印度洋進行海洋資源探勘行動，包括法國屬地附近的海域，因此法國有意和四方安全論壇合作，以嚇阻中國。

日經亞洲報導，印度尼赫魯大學中國研究教授謝鋼表示，雖然北京一向激烈批評區域內此類演習，但中國主要擔心的不是法國，而是東協內一些南海主權聲索國向四方安全對話靠攏。

謝鋼說，中國並不在意法國加入，「但若越南、印尼或菲律賓加入四方對話，情況就完全不同，因為這些國家將提供自家海軍基地給對話成員國使用」，這將使中國面臨更艱難的局面。