我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

發明藍色LED 92歲日本諾貝爾獎得主赤崎勇病逝

編譯中心╱綜合2日電

成功發明藍色發光二極體（LED）、2014年獲諾貝爾物理學獎的日本名城大學終身教授赤崎勇，昨天因病離世，享耆壽92歲。

中央社引述日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，赤崎大約2020年底起就因身體出現狀況持續接受治療，昨天是因為肺炎病逝名古屋市內一所醫院。

赤崎出身於現在的鹿兒島縣南九州市，京都大學畢業後，曾進入松下電器研究所，1981年時擔任名古屋大學教授，並在名古屋市的名城大學擔任終身教授。

赤崎當初關注幾乎不受人重視的氮化鎵，並在1985 年左右成功研發出能發出藍光必要的高品質結晶，在被視為不可能完成的20世紀內首度成功發明藍色LED。

由於赤崎的研究成果，作為三原色紅、綠、藍的LED全數到齊，讓LED可以在全彩顯示器等各種領域陸續被實用化。

再者，藉由可以產生波長短的藍光技術，讓DVD等儲存容量大增，並有助後來的藍光光碟研發，對大量資訊交換的現代社會來說，是不可或缺的技術。

赤崎跟一同致力研究的名古屋大學特別教授天野浩、同樣對發明藍色LED做出貢獻的電子工程學家中村修二，在2014年共同榮獲諾貝爾物理學獎；赤崎也曾在2011年獲日本政府文化勳章。

日本 諾貝爾

上一則

印度女罹罕病 流「血色」眼淚

下一則

美日峰會16日舉行 拜登會菅義偉 文在寅隨後訪美

延伸閱讀

美日韓國安顧問將舉行三邊會談 談北韓、半導體供應鏈

美日韓國安顧問將舉行三邊會談 談北韓、半導體供應鏈
長賜輪擱淺 日本船東正榮汽船與今治市受關注

長賜輪擱淺 日本船東正榮汽船與今治市受關注
曾與日本大和號死鬥 美驅逐艦「約翰斯頓號」船骸現蹤

曾與日本大和號死鬥 美驅逐艦「約翰斯頓號」船骸現蹤
日本首座市區空中纜車完工 5分鐘一覽橫濱景緻

日本首座市區空中纜車完工 5分鐘一覽橫濱景緻

熱門新聞

長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河堵塞6天後，船體終於「再度浮起」，最新影片也顯示其船艏終於返回水面。（取材自蘇伊士運河官方臉書）

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

2021-03-29 01:00
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
長榮貨輪「長賜號」23日堵塞蘇伊士運河，造成航道雙向賭塞，不少報導開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡。（Getty Images）

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

2021-03-28 21:45
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃