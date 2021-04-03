核協議會議6日登場 伊朗不讓步 拒與美對話

伊朗外交部次長阿拉奇指出，伊朗不會與美國代表舉行任何對話。(歐新社)

伊朗 外交部官網今天(2日)引述高層官員指出，伊朗拒絕與美國 在維也納舉行任何會面。據外電報導，歐盟 宣布將於6日在維也納舉行所有伊朗核子協議簽約國的會議，其中也包括美國在內，然而伊朗外交部的網頁指出，伊朗不會與美國代表舉行任何對話。

根據歐盟發布的聲明：「協議簽約國已同意下週在維也納恢復伊朗核子協議會談，藉此清楚確認解除制裁與執行核協議措施，包括召開相關專家小組會議。」

不過，伊朗外交部網頁引述伊朗外交部次長阿拉奇(Abbas Araghchi)指出：「美國不會參與伊朗出席的任何會議，包括『聯合全面行動方案』(JCPOA)會議在內，這是確定的事。」

阿拉奇說：「(核子協議的)其他各方是否要尋求與美國舉行雙邊或是多邊會談，…是否在維也納或其他地方舉行，這是他們的事。」

然而他接著指出：「德黑蘭代表不會與美國任何層級的代表，舉行任何的會談。」

另外，美國政府今天證實將會參與下週在維也納的核子協議，並對於跟伊朗代表坐下來直接面對面會談，持「開放」態度。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示：「在開會前剩下幾天，困難重重的談判仍在眼前，我們不期待會出現立即的突破。但是我們相信這是向前邁出健康的一步。」

路透社與法新社報導，美國與伊朗可能會透過間接方式，在維也納進行對話。

前面阿拉奇提到的「聯合全面行動方案」指的就是伊朗核子協議，2015年由「世界六強」(聯合國5個常任理事國，即美國、中國、俄羅斯、英國和法國，加上德國)與伊朗簽署的這份核子協議，主要內容是德黑蘭停止核武計畫，以換取國際社會放寬制裁措施。

但是美國前總統川普(Donald Trump)卻在2018年退出伊朗核子協議，並恢復對德黑蘭的制裁措施，甚至逐漸加重制裁，導致伊朗採取違反協議內容的行動做出報復，使得協議岌岌可危。

在川普敗選，新總統拜登(Joe Biden)政府上任後，美國要求德黑蘭先返回完全遵守協議的狀態，再談其他，但是伊朗要求美國必須先取消所有制裁措施，雙方陷入「誰先讓步」的僵局。