艦長是間諜 義大利上校洩露北約機密給俄羅斯

義大利一名海軍護衛艦艦長，涉嫌非法將北約和義大利軍方的機密文件交付給俄羅斯當局，以換取金錢報酬，已於30日被捕。圖為示意圖義大利特戰警察「憲兵隊」。(歐新社)

義驅逐2名涉案俄官員

一名義大利 海軍上校涉嫌將機密資料賣給一名俄羅斯 軍官，當場遭到義大利警方逮捕。據中央社報導，義大利外交部今天召見俄羅斯大使表達抗議，並下令驅逐2名涉入這起間諜 醜聞的俄國官員。

法新社報導，根據義大利警方表示，涉案的義大利軍官是一名巡防艦艦長，昨晚在首都羅馬與一名俄羅斯大使館官員「秘密會面」後，當場被捕。

當時義大利特戰警察「憲兵隊」（Carabinieri）衝向兩人並阻擋他們離去，但只有義大利軍官被捕，他被控外洩文件換取報酬。涉案俄羅斯官員則因享有外交豁免權，因此未遭到拘留。

北約成員國安全成隱憂

義大利「共和報」（La Repubblica）報導，涉案海軍上校在義大利參謀本部工作，能夠取得與義大利國防和北大西洋公約組織（NATO）活動有關的「各種資料」，將為北約其他成員國帶來潛在的安全隱憂。

義大利警方表示，這名間諜嫌犯之所以被識破，是在參謀總長協助下，由義大利國內情報與安全局（AISI）長期領導偵辦的結果。

「共和報」指出，這是冷戰結束以來義大利和俄羅斯之間「最嚴重」外交事件，上回類似事件發生在1989年，當時義大利在境內破獲俄羅斯和保加利亞間諜。

義大利外交部今天稍早表示，外長迪馬尤（LuigiDi Maio）已召見俄羅斯大使芮佐夫（Sergey Razov），兩人進行了緊急會談。

迪馬尤隨後發表聲明說，義大利已對俄羅斯大使提出正式抗議，並通知對方，「2名涉入這起非常嚴重事件的俄國官員，將立即予以驅逐」。