獄中要求就醫被拒 俄反對派領袖納瓦尼絕食抗議

人在獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼宣布開始絕食，抗議獄方不允許他就醫。(美聯社)

人在獄中的俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 (Alexei Navalny)宣布開始絕食，抗議獄方不允許他就醫。據央廣報導，納瓦尼被關押在莫斯科郊外，因急性背痛及腳痛要求獄方提供適當的醫療照顧。

納瓦尼上週表示，他在晚上每個小時都會被守衛叫醒一次，藉此凌虐他，而他的藥物治療申請也遭到忽視之後，他的處境正受到關注。

在一封他的團隊31日發表在社群媒體、談到監獄 管理的手寫信中，納瓦尼說，他每天要求一名他所指定的醫師來進行檢查，以及適當的藥物治療，這些請求都遭到忽視。

納瓦尼在信中寫道，他真的需要一位醫生，每個罪犯都有權利請一位專家來進行檢查及諮詢。但即便他有這樣的權利，而且他還是無辜的，但他的請求仍遭到忽視。

納瓦尼說：「我要求允許一位醫生來看我，而直到這件事發生以前，我宣布進行絕食抗議。」

就在上週對納瓦尼進行檢查後，俄羅斯聯邦監獄局(Federal Penitentiary Service)宣稱他的狀況穩定且令人滿意。克里姆林宮拒絕對他健康做出評論，並表示這是俄羅斯聯邦監獄局的事務。

俄羅斯聯邦監獄局31日表示，納瓦尼已經獲得了所有必要的治療。

俄國國際傳真社(Interfax News Agency)引述伏拉迪米爾地區(Vladimir region)聯邦監獄局的聲明表示：「根據他目前的身體狀況，罪犯納瓦尼已經獲得了所有必要的藥物協助，」

該聯邦監獄局也表示，在晚間對囚犯的例行檢查是依法行政，且「沒有妨礙到其餘的罪犯」。