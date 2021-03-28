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日美共同聲明 擬要求北韓「完全非核化」

編譯中心／綜合27日電
美國總統拜登警告北韓稱，若平壤讓事態進一步升級，美國將採取相應的「應對措施」。圖為南韓首爾火車站電視螢幕報導相關新聞。（美聯社）
美國總統拜登警告北韓稱，若平壤讓事態進一步升級，美國將採取相應的「應對措施」。圖為南韓首爾火車站電視螢幕報導相關新聞。（美聯社）

北韓中央通信社（KCNA）27日報導，國內高階官員表示，美國總統拜登譴責北韓試射兩枚飛彈，形同對北韓自衛權的「侵犯」與「挑釁」。

路透報導，執政北韓勞動黨中央委員會書記李炳哲（Ri Pyong Chol）表示，試射飛彈屬自我防衛，對抗南韓和美國聯合軍演及先進武器所構成的威脅，「針對行使我國自衛權的正常武器試射，美國執政者卻說什麼違反聯合國『決議』，並公然表露出他根深蒂固的敵意。」

李炳哲說：「美國總統這番言論是對我國自衛權的公然侵犯和挑釁。我認為美國新政府顯然起步就走錯了。」

據中央社引述法新社報導，北韓稱25日的發射活動，是在測試一款搭載固體火箭發動機的新型「戰術導向發射體」；然而依據聯合國安理會決議，北韓禁止研發這類武器。這是北韓自拜登就職以來首度具體挑釁。

另據共同社報導，日本政府相關人士26日透露，日美政府已在進行協調，將在預訂4月上旬舉行日美領袖會談所彙整共同聲明上，要求北韓「完全非核化」。

除了對北韓時隔約一年再度發射彈道飛彈表達譴責，日美也意圖對北韓持續研發核武器及彈道飛彈，展現日美團結一致的嚴厲態度。

另外，日美領袖會談上，日本也將就東京奧運將於7月登場尋求與美國合作。

北韓 美國 東京奧運

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