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日本2021「東亞戰略」報告書：美中對立升高到新冷戰層級

編譯中心／綜合27日電

日本共同社報導，日本防衛省智庫防衛研究所26日公布年度報告書「東亞戰略概觀2021」，強調新冠肺炎疫情肆虐下的美國與中國大陸對立關係，已升高到「新冷戰」層級。

報告對中國大陸強化在南海的軍事演習感到憂慮，也對中國在釣魚台列嶼周邊海域的挑釁行為表達強烈警戒。

有關美中「新冷戰」，報告列舉2020年8月中國朝南海試射反艦彈道飛彈等，分析中國已加速強化阻止美軍接近的「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）能力。

另外，報告指出，考量到威脅和攻擊台灣的中國軍方活動，增加了發生難以預測事態的可能性，進一步提高了台灣民眾對中國大陸的反感。

另外，預訂4月上旬舉行日美領袖會談上，日本也將就東京奧運將於7月登場尋求與美國合作。

考量到中國大陸公務船頻繁在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域航行，日本將確認釣魚台列嶼適用日美安保條約第5條。

日美雙方還將商議共同推動「自由開放的印度太平洋」構想，並在2019新冠疫情及氣候變遷對策上開展合作。

中國 釣魚台 日本

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