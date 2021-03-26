對抗中國萬噸大驅 印度要優先造6攻擊核潛艇

印度 軍方內部擁潛艦派及擁航艦派的爭論，似乎有了結果。根據印媒最新消息，印度海軍3月已通知莫迪政府，將引進技術生產6艘核子動力潛艦，較第3艘航艦優先建造。分析稱，印度重視提升海軍裝備的做法是為了在印度洋和其他地區對抗中國 。

印度受到疫情 衝擊導致全國封鎖，造成財政窘迫，使得海軍裝備出現先建潛艦還是第3艘航空母艦優先的爭論。陸軍出身的印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和印度海軍司令辛赫（Karambir Singh）還曾公開分別表達對潛艦和航艦的支持，雙方出現分歧。

據印度斯坦時報引述印度政府官員的話說，印度海軍在3月的聯合指揮官會議上告訴國家安全計畫人員，建造核子動力攻擊潛艦，應該優先於建造第三艘航空母艦（也是印度第二艘自製航艦）。

這也代表，印度軍方內部擁潛艦派和擁航艦派的爭論暫告段落，由擁潛艦派獲勝。

官員透露，隨著中國在短短5年發展出1萬2000噸、北約代號為「刃海級巡洋艦」（Renhai class Cruiser ）的055型飛彈驅逐艦，印度海軍很快會就建造核子動力攻擊潛艦尋求政府「驗收必要性」（acceptance of necessity）許可，以展開制定技術參數及相關建造程序。

尤其是核子動力潛艦可不必浮出水面，在整個印度太平洋巡邏。

報導稱，印度重視提升海軍裝備的做法是為了在印度洋和其他地區對抗中國。在這樣的背景之下，印度海軍也在認真考慮重啟其大型驅逐艦項目，以對抗中國的「萬噸大驅」。印度新造的7500噸級驅逐艦「維沙卡帕特南」號預計在一年內服役。印度的國家安全規畫者們認為，中國對印度的未來威脅主要是在印度洋地區。