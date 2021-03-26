拜登淡化北韓飛彈試射 專家：若輕忽將犯下錯誤

北韓 25日發射2枚疑似彈道飛彈落入日本附近海域，凸顯平壤穩定推動武器發展計畫，並對美國拜登 政府加大施壓。專家指出，北韓藉此增加談判籌碼，美方不應輕忽此試射。

路透報導，這是北韓將近一年來首度試射彈道飛彈，也是美國總統拜登今年1月上任以來首次。美國官員先前表示，拜登政府正在進行北韓政策最後階段檢討。

分析家表示，北韓這次射彈雖不代表非核化外交已死，卻凸顯拜登政府面臨一個棘手事實：平壤的武器持續發展，構成新的威脅，也在可能恢復談判時或許掌握更強大籌碼。

美國麻省理工學院（MIT）核子事務專家那蘭（Vipin Narang）便指出：「只要一天沒有誕生一份協議，來嘗試降低北韓核子和飛彈武器帶來的風險，這份風險就會多一天壯大和惡化。」

北韓幾天前才在軍事演習中發射數枚巡弋飛彈。拜登當時表示，那並非挑釁，而是「一切如常」。

前美國北韓情報官（U.S. National Intelligence Officer for North Korea）、現任華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）高級研究員加勞斯卡斯（Markus Garlauskas）分析指出，若白宮輕忽平壤的短程飛彈進展，將會犯下錯誤，「淡化北韓彈道飛彈試射，對於美國和北韓打交道並無任何幫助，只會鼓勵北韓進一步測試（拜登）新政府能接受的底線。」

那蘭也說，即使北韓只是試射短程彈道飛彈，也已構成比周末的巡弋飛彈試射「更進一步」行動，且讓北韓能夠改善技術，同時對美國和南韓近期聯合軍演做出相應回應。

南韓梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley ）則指出，拜登政府對北韓政策的檢討，會是以對北韓最主要盟邦中國的戰略思考為背景。

他表示：「北韓重申與北京的關係後採取連串軍事活動，令人質疑中國是否是平壤規避制裁措施的共犯，以及北京是否促使金氏政權對區域構成威脅。這將在美國和其他國家掀起更響亮呼聲，要求制裁涉及（北韓）非法貿易的中國企業。」