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疫情鎖國傷經濟 北韓射彈大挑釁逼美談判

編譯中心／綜合25日電
有分析稱，北韓藉發射飛彈逼迫美國早點回到談判桌。圖為北韓軍事官員在新研製的彈道飛彈發射後集體鼓掌。(路透)
有分析稱，北韓藉發射飛彈逼迫美國早點回到談判桌。圖為北韓軍事官員在新研製的彈道飛彈發射後集體鼓掌。(路透)

時隔一年，北韓25日發射兩枚彈道飛彈，向美國總統拜登叫板的意味濃厚。美國和北韓的去核談判停滯超過兩年，加上新冠肺炎疫情鎖國超過一年，北韓經濟已相當嚴峻，必須藉發射飛彈提高自身的談判力量，逼迫美國早點回到談判桌。倘若仍得不到回應，專家認為北韓將提高試射的武器規模。

北韓以發射飛彈或其他挑釁行動測試美國新政府，以往亦見，25日的飛彈試射選在拜登上任後首次記者會前夕，也是精心計算過的挑釁。且發射飛彈也在俄國外長拉夫洛夫和南韓外長鄭義溶25日舉行會談的數小時前，時機相當巧妙。

2017年，北韓以核試和飛彈試射，加上領導人金正恩和時任美國總統川普脣槍舌劍，讓全球陷入朝鮮半島可能爆發戰爭的恐慌氣氛。未料美朝之後居然表示有意展開去核談判，2018年6月在新加坡舉行川金會，是首次美朝現任領導人會晤，跌破全球眼鏡。

正當全球認為北韓去核有望之際，2019年2月的川金二會卻宣告破局，美朝對於先解除制裁或先交出核武清單僵持不下，談判也就此暫停。

川金首次舉行峰會時，金正恩主動表示願停止核試及試射長程飛彈，作為去核誠意的展現。北韓確實至今都未違背承諾，不過仍持續發射短程及中程飛彈，自川金會以來已超過20次。

專家相信，北韓從未放棄核武與飛彈計畫，一直在研發中。去年10月北韓國慶，舉行盛大閱兵，展示武器大秀軍事肌肉。

拜登上任喊出「美國回來了」口號，誓言和盟邦修復關係，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁上周訪問日韓，舉行「二加二會談」。北韓挑在此時試射彈道飛彈，已違反聯合國安理會決議，就算美國政府無視北韓21日發射的巡弋飛彈，對這次試射恐怕不能不表態。

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