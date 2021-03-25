拜登一周被搗「彈」兩次 凸顯北韓對美益發不耐

南韓首爾的一家電子商城播出了有關北韓發射彈道飛彈的報導。(Getty Images)

南韓國防官員表示，北韓 今天在東部海岸發射兩枚拋射軌跡的飛行體。自美國拜登 政府今年1月上任以來北韓兩度飛彈試射，加劇與拜登新政府的緊張關係。

中央社綜合報導，「華爾街日報」引述日本與南韓政府的消息指出，北韓是當地時間今晨7時到7時30分間發射兩枚飛彈，飛彈往東飛行約448公里、高度約59公里，這是北韓自去年3月29日後再度試射彈道飛彈 ，顯示金正恩政權對拜登政府益發不耐。

美國與南韓本月聯合軍事演習，加上一名被控洗錢的北韓男子遭馬來西亞引渡至美國受審已讓北韓感冒，拜登政府一些官員要求北韓裁減軍備的用字更令北韓惱火。

「紐約時報」報導，南韓國防官員昨天證實北韓也在上週末試射兩枚短程巡弋飛彈，但這並未違反聯合國決議。聯合國的決議是禁止北韓發展或測試彈道飛彈技術。當時是21日於西海岸試射巡弋飛彈，而幾天前北韓當局才指責美韓以年度軍事演習在朝鮮半島生事。

對過去4位美國總統而言，北韓的核武計畫一直是棘手難題，4人對北韓分以不同誘因與制裁，但都沒能成功說服北韓停止製造核彈頭與用於搭載彈頭的彈道飛彈。北韓核武計畫進展迅速，2017年北韓發射飛彈飛越日本，還揚言要讓關島籠罩在飛彈打擊下。

通常北韓試射飛彈後會透過官方新聞媒體慶祝，南韓軍方也會很快證實。然而這回北韓媒體沒有報導21日的試射，也沒對今天的發射有所著墨。南韓官員昨天表示有偵查到21日的試射，但當時決定不要馬上公布。

拜登政府高層昨天還試圖淡化北韓21日飛彈試射的重要性，稱當天試射是「正常軍事活動」的一環，也僅屬「低度」挑釁。拜登本人對21日的試射更是輕描淡寫地告訴記者「沒有起新的波瀾」。

北韓已超過3年沒有進行遠程彈道飛彈試射。但在去年10月的閱兵中，北韓推出一款尚未測試的新型洲際彈道飛彈，它看起來比金正恩與川普開始往來前、2017年底測試的洲際彈道飛彈更大且更具威力。

至於北韓核武研發的裂變材料究竟從何處取得，有美國媒體分析，相關材料北韓這幾十年來已能自給自足，從一年以鈽生產一枚核彈，到目前改依靠濃縮鈾年產約6枚核彈。

過去川普政府表示，北韓當局在核子談判後仍在擴充核武庫。專家估計，截至2018年北韓擁有大約30至60件核武。