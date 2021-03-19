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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

2+2會談 韓外長：不可能在中美之間選邊站

編譯中心／綜合18日電
美韓外長及防長2+2會談事後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟。(美聯社)
美韓外長及防長2+2會談事後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟。(美聯社)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問南韓，當地時間18日參加與南韓外長及防長的2+2會談，南韓外交部部長鄭義溶在會談後表示，讓南韓在中美之間選擇任何一方根本不可能，也不可取。

韓聯社報導，鄭義溶表示，中美兩國對南韓來說都很重要。鄭義溶稱，美國是南韓唯一同盟國，中國是最大貿易夥伴。韓方應基於韓美同盟關係繼續推動韓中關係協調發展，並積極支持美中兩國的溝通與合作。

他還指出，需要明確的是，中美兩國從未要求韓方選邊站隊。

布林肯和奧斯汀在周三的會談中都強調，中國和朝鮮帶來前所未有的挑戰，因此美韓同盟比以往任何時候都更重要。但會後雙方聲明中只提到朝鮮，而沒有直接提到中國。

報導說，布林肯與奧斯汀結束上午的韓美外交、國防2+2會談及駐韓美軍防衛費分擔特別協定草簽儀式等行程後，下午前往青瓦台拜會南韓總統文在寅時表示，初次亞洲行選擇造訪南韓代表對韓美同盟的重視，並強調美方對此同盟關係的信賴「固若金湯」。

另據本報報導，美韓2+2會談後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟，處理朝鮮半島及印太地區的威脅，並關切北韓核武。

根據發布的聯合聲明，美韓同盟是朝鮮半島與印太地區的和平、安全和繁榮關鍵，值此全球威脅增加之際，更形重要。

聯合聲明提到，在相互尊重、信賴、親密友誼、強勁民間交流、共享自由民主人權與法治等價值下，美韓同盟已發展成全面的夥伴關係；美韓將進一步在廣泛領域，推動相互強化、以未來為導向的合作，包含貿易、氣候變遷、防疫和經濟復甦。

雙邊重申，在美韓共同防衛條約下，致力於捍衛南韓與強化美韓聯合防衛部署，透過聯合軍事訓練與演習，因應所有威脅。

美韓四長共同強調北韓的核子及彈道飛彈為同盟優先事務，重申共同致力解決相關議題；他們重申落實聯合國安全理事會相關決議的重要性，也包括北韓。

根據聯合聲明，美韓將建立高層級會議，以處理對北韓的戰略、並溝通美國正在進行的對北韓政策檢討。

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