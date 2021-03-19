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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

「公民」被引渡至美國 北韓怒與大馬斷交

編譯張君堯／綜合19日電
北韓宣布和馬來西亞斷交，北韓領導人金正恩曾獲馬來西亞精英大學頒給「經濟學榮譽博士學位」。(路透)
北韓宣布和馬來西亞斷交，北韓領導人金正恩曾獲馬來西亞精英大學頒給「經濟學榮譽博士學位」。(路透)

北韓19日發表聲明，聲稱馬來西亞將一名北韓公民引渡到美國，決定和馬來西亞斷交，並稱馬來西亞犯下「不可原諒的罪行」。

據《朝中社》報導，北韓外務省指出「馬來西亞當局17日將我國的無辜公民當成『罪犯』並最終強制引渡給美國，我們宣布與實施特大型敵對行為的馬來西亞斷絕外交關係」。

外務省強調該公民是「多年以來在新加坡從事合法的對外貿易活動的工作人員」，指控他參與「非法洗錢」是毫無根據的捏造、完全是陰謀，並強調「即刻起，對雙方關係帶來的所有後果全都該由馬來西亞當局負責，此次事件的幕後黑手及主謀美國也將付出相應的代價」。

據南韓《韓聯社》報導，馬來西亞引渡至美國的北韓公民為56歲男子文哲明（音譯）。美國聯邦調查局（FBI）指出，他涉嫌將酒、手錶等奢侈品運至北韓，並經營空殼公司洗錢，違反對北韓經濟制裁，因此請求馬國政府協助引渡。

對此，文哲明否認罪名並提出上訴，但於本月月初遭駁回，且馬來西亞法院早在2019年12月便同意引渡。

馬來西亞與北韓於1973年6月30日正式建交，並於2003年互設大使館，馬來西亞也在2009年成為首個北韓免簽的國家。

北韓 美國 新加坡

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