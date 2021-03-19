我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

遭拜登指控是殺手 普亭回嗆：在說你自己

編譯中心／綜合18日電
被美國總統拜登（左）指為殺人兇手，俄羅斯總統普亭反擊，圖為2011年3月拜登以副總統身分訪問莫斯科時，與當時的俄國總理普亭握手。(路透資料照片)
被美國總統拜登（左）指為殺人兇手，俄羅斯總統普亭反擊，圖為2011年3月拜登以副總統身分訪問莫斯科時，與當時的俄國總理普亭握手。(路透資料照片)

美國總統拜登17日稱俄羅斯總統普亭「殺手」，引發這兩個前冷戰時期敵國數十年來最嚴重外交危機。普亭18日回嗆拜登「你在說你自己」，他的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。

拜登17日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，普亭在去年美國總統大選試圖讓自己落選，他將為此「付出代價」；當被問到是否認為普亭是「殺手」，拜登回答「是的」。

中央社引述法新社報導，普亭18日在電視上針對拜登發言表示：「我們總在對方身上見到自己的特質，以為他跟我們一樣。」不過他說，莫斯科不會和華府斷絕關係，但會在「有利於」俄羅斯的條件下和美國合作。

莫斯科17日已對拜登言論迅速做出回應，當晚便召回駐美國大使緊急諮詢，這在俄羅斯近年外交上未曾見過。

另據香港電台報導，普亭提出與拜登進行線上即時對話。他在俄軍進入克里米亞七周年活動期間接受訪問，指出已經指示外交部安排與拜登通話，可能在本周五或下周一進行。

普亭指出，相信美俄民眾對兩人公開直接對話，感到興趣。

另外，他又形容拜登日前對他的評論，反映美國自身問題，包括奴隸、殺害美州土著及種族不公義等。

拜登 美國總統大選 普亭

上一則

日首都圈緊急狀態21日解除 推「5支柱」防疫情復燃

下一則

「好處大於風險」 歐盟肯定AZ疫苗安全 法義恢復施打

延伸閱讀

拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

中美高層對話前／中宣布俄外長下周訪華 頗有意味?

中美高層對話前／中宣布俄外長下周訪華 頗有意味?
美中會談登場 美議員致函拜登 籲重申對台承諾

美中會談登場 美議員致函拜登 籲重申對台承諾
4月拜習會？白宮：目前尚未有討論

4月拜習會？白宮：目前尚未有討論

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
英國名嘴摩根。美聯社

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

2021-03-13 16:31
3月10日，倫敦一個報攤，報紙頭條紛紛選擇英國王室新聞。（美聯社）

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

2021-03-13 11:26
泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）

第二王后？貴妃詩妮娜「平起平坐」泰王、王后

2021-03-14 03:21
世衛首席科學家Soumya Swaminathan介紹，未來有望看到新冠疫苗更多的接種方法，不限於用注射器施打進手臂。(美聯社)

快看世界／疫苗未來 無需打針？世衛專家這樣預測

2021-03-17 11:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑