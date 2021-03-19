遭拜登指控是殺手 普亭回嗆：在說你自己

被美國總統拜登（左）指為殺人兇手，俄羅斯總統普亭反擊，圖為2011年3月拜登以副總統身分訪問莫斯科時，與當時的俄國總理普亭握手。(路透資料照片)

美國總統拜登 17日稱俄羅斯總統普亭 「殺手」，引發這兩個前冷戰時期敵國數十年來最嚴重外交危機。普亭18日回嗆拜登「你在說你自己」，他的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。

拜登17日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，普亭在去年美國總統大選 試圖讓自己落選，他將為此「付出代價」；當被問到是否認為普亭是「殺手」，拜登回答「是的」。

中央社引述法新社報導，普亭18日在電視上針對拜登發言表示：「我們總在對方身上見到自己的特質，以為他跟我們一樣。」不過他說，莫斯科不會和華府斷絕關係，但會在「有利於」俄羅斯的條件下和美國合作。

莫斯科17日已對拜登言論迅速做出回應，當晚便召回駐美國大使緊急諮詢，這在俄羅斯近年外交上未曾見過。

另據香港電台報導，普亭提出與拜登進行線上即時對話。他在俄軍進入克里米亞七周年活動期間接受訪問，指出已經指示外交部安排與拜登通話，可能在本周五或下周一進行。

普亭指出，相信美俄民眾對兩人公開直接對話，感到興趣。

另外，他又形容拜登日前對他的評論，反映美國自身問題，包括奴隸、殺害美州土著及種族不公義等。