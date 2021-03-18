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2+2磋商 美拉攏南韓 聯手抗中國北韓

編譯中心／綜合17日電
美國國務卿布林肯（左）17日在首爾與南韓外長鄭義溶（右）會談前合影。（路透）
美國國務卿布林肯（左）17日在首爾與南韓外長鄭義溶（右）會談前合影。（路透）

美國國務卿布林肯與防長奧斯丁17日結束訪問日本行程，轉抵南韓訪問，準備與南韓外長鄭義溶及防長徐旭舉行「二加二」安全會談，並拜會南韓總統文在寅。奧斯丁17日與徐旭會談時表示，面對來自中國及北韓的空前威脅，美韓同盟比任何時期都要重要。

布林肯與鄭義溶會談時論及中國人權問題，布林肯抨擊中國的高壓好戰行為，不僅侵蝕香港經濟、弱化台灣民主，在侵害西藏人權及主張南海問題上，均有損人權法。

這是自2010年7月以來，美國國務卿與防長睽違11年再次同時訪韓，美方並證實，美韓今秋會再舉行「安全協商會議」。

美國接連在日韓針對中國提出批評，並透露在美中高層會談時將關切新疆、香港、台海及中國對美國盟友的經濟脅迫等議題，紐約時報認為是下馬威。

中國外交部發言人趙立堅17日聲稱，美方在對話前帶節奏施壓，不可能得逞。對於美日二加二會談點名中國「脅迫與破壞穩定行為」，趙立堅也批評美日「狼狽為奸」，「罔顧事實，干涉中國內政」，中方已提出嚴正交涉。

美韓外長與防長17日先個別會談，18日上午將是兩國外長防長二加二會議。這是美韓自2016年10月以來時隔五年舉行二加二會議，雙方將討論北韓核問題、印太問題、新冠疫情、緬甸事態等問題的合作方案。

奧斯丁在開場白中表示，此訪旨在重申美方防衛南韓的堅定決心。他說，美韓同盟是實現東北亞、印太地區乃至全球和平與繁榮的關鍵軸心。

奧斯丁強調，維持美韓聯合防衛態勢是首要課題，美韓兩軍應具備必要時及時執行作戰任務的「今夜就戰」（Fight Tonight）的戰備狀態，相信徐旭也同意這一點。奧斯丁還用韓語說象徵美韓同盟的口號Katchi Kapshida（攜手前行）。

另外，布林肯致詞時先提及北韓專制政權廣泛地虐待人民，稱「我們必須擁護基本人權與自由，對抗這些欺壓」。他並強調希望與南韓、日本等同盟國家持續合作，達成北韓非核化目標。

中國 奧斯丁 南韓

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