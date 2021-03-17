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不顧新疆香港…強生輕放北京 鷹派恐失望

編譯李京倫╱綜合16日電

英國BBC與衛報報導，英國16日公布的外交政策大綱顯示，英國脫離歐盟前在國際舞台上的角色，主要是歐盟成員國和美國的核心盟友，而且經常是歐盟美國之間的溝通橋梁，但脫歐改變了大局，英國必須重新界定自己的角色，重點是轉向印太區域並結交新夥伴，特別是中國

英國執政保守黨內部有愈來愈多的對中鷹派對強生政府施壓，希望在中國壓迫新疆穆斯林和破壞香港民主等事件上，英國能採取強硬態度，但這份報告公布後很可能讓鷹派失望。

英國外相拉布接受BBC訪問時說，英國會在氣候變遷等議題與中國合作，他並提醒說，不要對中國採取「冷戰思維」。

報告對中國的用字審慎，說北京當局日益增加的權力和自信是這十年來最重要的地緣政治因素，英國將在必要時挑戰北京並捍衛國家利益。

相較之下，報告將俄國定位為對歐洲大西洋區域「最嚴重的安全威脅」。報告寫道：「我們將積極威嚇並防範俄國各方面的威脅，直到與俄國關係改善為止。」

雖然英國發布這份報告的主因之一是最近完全脫離歐盟，但報告提及歐盟的地方少之又少。報告中段重新定位英國對各國的外交政策，開頭就說「美國仍將是英國最重要的戰略盟友和夥伴」，但「歐洲鄰國與盟邦」這一段落只寫到，德法兩國是重要夥伴，英國承諾找出與歐盟合作的「新方法」。

緊接著兩頁都在描述英國「把重點轉向印太」，報告強調，因為印太是「全球成長引擎和半數人口所在地，其國內生產毛額（GDP）占全球四成」。

英國 歐盟 中國

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