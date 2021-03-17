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英外交轉向印太 抗衡中國挑戰 核彈存量提高4成

編譯李京倫╱綜合16日電
英國首相強生16日公布脫離歐盟後的外交政策大綱，重點將轉向印度與太平洋地區，並指中國是「系統性挑戰」。（ 歐新社）
英國首相強生16日公布脫離歐盟後的外交政策大綱，重點將轉向印度與太平洋地區，並指中國是「系統性挑戰」。（ 歐新社）

英國首相強生16日在國會公布脫離歐盟後的外交政策大綱，將把外交政策重點轉向印度與太平洋地區。路透報導，這是自30年前冷戰結束以來，英國外交與國防政策最大規模的檢討。

這份題為「競爭時代全球性的英國」的報告共100頁，報告指出，印太地區「逐漸成為世界地緣政治中心」，英國的新政策包括尋求成為東協的夥伴。

此外，強生將於4月訪問印度，這將是英國脫歐後強生第一個重要出訪行程；另外，英國「伊麗莎白女王號」航空母艦將於今年稍晚巡航印太區域，將是這艘航艦首次部署海外。

英國還將把氣候變遷和保持生物多樣性作為未來十年的優先要務。這些新政策是英國過去一年來檢討安全、防務、國際發展和外交政策得出的結論。

歷經冗長談判，英國去年底正式與歐盟分道揚鑣。強生政府表示，這分「綜合檢討」報告展示英國在國際舞台仍具影響力，並為英國擘畫新時代。強生對國會議員說：「我對英國的國際地位和把握機會的能力深感樂觀。」

此外，這分報告也指出，英國的核彈頭數量將從目前的180枚提高到260枚，增加四成多，以因應「不斷變化的安全環境」，但未指明哪些國家。報告清楚寫明，普亭掌政下的俄羅斯對英國是「活躍威脅」，至於中國則構成「系統性的挑戰」。

和平組織警告：英展開核武競賽

英國裁減核武運動組織警告，英國正冒險展開新的核武競賽。該組織秘書長哈德遜說：「政府捉襟見肘之際，我們不需要添購華而不實的大規模毀滅性武器。」衛報指出，英國核彈頭數遠低於俄羅斯的4300枚、美國的3800枚甚至中國的320枚。

這分報告將強調北約等同盟仍具重要性。其他重點包括設立類似白宮的戰情室以加強應對安全威脅的能力，新設反恐指揮中心等。

英國 中國 歐盟

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