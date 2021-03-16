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美國務卿訪日韓 金與正嗆：要睡得安穩就別製造煙硝味

編譯中心／綜合15日電

美國南韓上周起展開聯合軍演，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀正展開訪問日韓之際，北韓官媒刊出領導人金正恩胞妹金與正聲明，批評美國與南韓聯合軍事演習，她並且警告美國新政府，如果要和平，就不要「惹麻煩」，「做出讓自己無法入眠的事端」。

北韓中央通信社報導，金與正聲明中警告美國總統拜登政府不要採取敵意行為：「我們趁這個機會警告試圖將煙硝味傳到我們國土的美國新政府，如果未來4年想睡得安穩，最好不要一開始就製造麻煩。」這是自拜登1月就任美國總統以來，北韓首度對拜登政府發布訊息。白宮日前透露，拜登政府從2月中旬開始「透過各種管道想要接觸北韓政府」，但北韓都未回應。

譴責韓美軍演 揚言撕毀軍事協議

此外，金與正批評南韓與美國展開軍事演習，指兩韓將難以重返「3年前的春天」，揚言將撕毀與南韓簽署的軍事領域協議，並解散勞動黨負責兩韓對話的機關。根據北韓官方報紙「勞動新聞」刊出的聲明，金與正說：「我們將密切關注南韓之後的態度與行動，如果南韓膽敢加大軍事挑釁力度，我方將豪不猶豫地撕毀兩韓軍事協議。」她指的是南北韓2018年9月簽署的軍事領域協議。金與正表示，北韓別無選擇，只能解散負責兩韓事務與對話的朝鮮和平統一委員會，稱已沒有讓這類組織存在的理由了。

南韓與美國上週展開春季聯合軍演，受到疫情影響，「規模縮減至最小」，「只有最低數量的軍人」參與。演習將持續到18日。北韓一直視這類軍演為對平壤的入侵預演，不只一次要求予以終止。根據北韓官方媒體，金與正說：「有軍事演習和敵意行為，就不會有對話與合作。」她嘲笑南韓「現在深陷政治、經濟、危機泥沼，只好訴諸於規模縮減的軍事演習」。

北韓 美國 南韓

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