政治歸政治！強生拒因新疆問題杯葛北京冬奧

英國首相強生，拒絕因新疆問題杯葛北京冬奧。(歐新社)

歐美各國因為新疆 問題發起抵制明年在中國 舉行的冬奧；因英國 首相強生在回應國會議員提問時，明白表示英國在聯合國領導國際行動，會要求中國承擔責任，但英國通常不支持杯葛體育。

綜合媒體報導，英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）在下議院發言，指新疆發生種族滅絕，要求英國杯葛冬奧。不過強生回應時指出，英國通常不傾向杯葛體育活動，並指這是英國政府長久以來的立場。

英國奧委會也挺強生，指不相信杯葛北京冬奧是好的解決辦法，指運動員為冬奧訓練，應該代表英國出賽，並舉1980年杯葛莫斯科夏季奧運為例，利指此種做法行不通，反讓運動員受到懲罰，但未能解決政治問題。

另據中央社報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）譴責，中國對境內少數族群維吾爾人採取「制度性壓迫」。

勒德里安透過視訊在日內瓦聯合國人權理事會指出，目擊者證詞和來自中國新疆地區的文件顯示，中國對「維吾爾人採取無理做法，實施大規模監控及制度性壓迫」。

勒德里安提及新疆是2020年「人權大幅退步」的若干例子之一。人權團體相信，在新疆地區的集中營，至少有100萬維吾爾人及其他突厥語系穆斯林少數族群遭到監禁。

前任東京奧運籌備主席森喜朗，3日在評論日本奧會要將女性理事比率提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」，表示女性的發言過長，如果增加女性人數，就必須限制發言時間，否則一直說不完，令人很困擾。這段歧視女性的談話引發軒然大波，最終迫使森喜朗請辭。

新主席橋本聖子表示，籌委會已經成立了一個性別平等團隊，目的是要將日本奧會(JOC)的女性理事比率，提高到40%。橋本聖子在18日接任後表示，2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)的防疫措施，以及推動性別平等的努力，是她最優先要處理的課題。