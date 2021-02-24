澳洲、臉書大和解 恢復新聞上架
澳洲擬立法要臉書與谷歌等科技公司為出現在其網站上的新聞內容付費，社群龍頭臉書18日起屏蔽所有澳洲媒體新聞作為反制，澳洲政府與臉書22日達成協議，澳洲同意讓步修改法案，臉書則將在幾天內恢復呈現澳洲媒體新聞。
澳洲國庫部長弗萊登伯格和臉書表示，雙方在法案的關鍵議題上達成共識。臉書澳洲分部總經理伊斯頓說：「有了這些改變，我們現在可以進一步投資在公益新聞上，並在未來幾天恢復澳洲的臉書新聞頁面。」
澳洲政府去年開始研擬「新聞媒體交易法」，規定科技企業須為出現在其網站上的新聞內容付費給傳統媒體，法案17日在國會眾議院表決通過，原定本周送參議院表決。法案讓媒體公司有權個別或集體就新聞內容的價值與數位平台談判。臉書堅決反對，認為這會削弱它的權力，推高臉書在內容方面的支出，並為其他國家開先例。
不過，澳洲政府22日微幅讓步，同意修改法案，讓臉書有更多時間與傳統媒體談判，而不會立刻被迫付錢給傳統媒體；另外，法案將規定如果數位平台能展現對澳洲新聞業有巨大貢獻，就不必遵守這個法案。
臉書全球新聞合作夥伴副總裁坎貝爾．布朗說，臉書恢復呈現澳洲媒體新聞是因為「政府詳細說明了臉書將保有權力，能決定新聞是否出現在臉書上，臉書不會被迫與媒體談判」。臉書23日表示，澳洲政府的修法方案回應了臉書關切的重點，包括原本的法案並未完全承認臉書為澳洲媒體網站帶來流量的貢獻。
澳洲財政部長佛萊登柏格指出，毫無疑問，澳洲為世界發動一場「代理人戰爭」，很多國家都在看澳洲局勢會如何發展。澳洲與臉書之間的紛爭，備受國際社會關注，加拿大、英國等國也考慮制定類似法令。
Google曾揚言撤出在澳洲的服務，但後來放軟立場，與數家媒體公司達成價值達數以百萬計美元的協議，包括最大的兩家公司，即媒體大亨梅鐸持有的新聞集團和9號台娛樂控股公司（Nine Entertainment）。
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