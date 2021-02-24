澳洲、臉書大和解 恢復新聞上架

澳洲同意讓步修改法案，臉書則恢復呈現澳洲媒體新聞。(路透)

澳洲 擬立法要臉書 與谷歌等科技公司為出現在其網站上的新聞內容付費，社群 龍頭臉書18日起屏蔽所有澳洲媒體新聞作為反制，澳洲政府與臉書22日達成協議，澳洲同意讓步修改法案，臉書則將在幾天內恢復呈現澳洲媒體新聞。

澳洲國庫部長弗萊登伯格和臉書表示，雙方在法案的關鍵議題上達成共識。臉書澳洲分部總經理伊斯頓說：「有了這些改變，我們現在可以進一步投資在公益新聞上，並在未來幾天恢復澳洲的臉書新聞頁面。」

澳洲政府去年開始研擬「新聞媒體交易法」，規定科技企業須為出現在其網站上的新聞內容付費給傳統媒體，法案17日在國會眾議院表決通過，原定本周送參議院表決。法案讓媒體公司有權個別或集體就新聞內容的價值與數位平台談判。臉書堅決反對，認為這會削弱它的權力，推高臉書在內容方面的支出，並為其他國家開先例。

不過，澳洲政府22日微幅讓步，同意修改法案，讓臉書有更多時間與傳統媒體談判，而不會立刻被迫付錢給傳統媒體；另外，法案將規定如果數位平台能展現對澳洲新聞業有巨大貢獻，就不必遵守這個法案。

臉書全球新聞合作夥伴副總裁坎貝爾．布朗說，臉書恢復呈現澳洲媒體新聞是因為「政府詳細說明了臉書將保有權力，能決定新聞是否出現在臉書上，臉書不會被迫與媒體談判」。臉書23日表示，澳洲政府的修法方案回應了臉書關切的重點，包括原本的法案並未完全承認臉書為澳洲媒體網站帶來流量的貢獻。

澳洲財政部長佛萊登柏格指出，毫無疑問，澳洲為世界發動一場「代理人戰爭」，很多國家都在看澳洲局勢會如何發展。澳洲與臉書之間的紛爭，備受國際社會關注，加拿大、英國等國也考慮制定類似法令。

Google曾揚言撤出在澳洲的服務，但後來放軟立場，與數家媒體公司達成價值達數以百萬計美元的協議，包括最大的兩家公司，即媒體大亨梅鐸持有的新聞集團和9號台娛樂控股公司（Nine Entertainment）。