美澳印日同口徑！ 反中改變區域現狀

美國總統拜登（左）和印度總理莫迪（右）在電話中同意透過「四方安全對話」（Quad）加強印太地區的安全，這被視為反擊中國在印太地區日益獨斷的措施。（美聯社）

美國、澳洲、印度 、日本四國外長18日晚間舉行「四方安全對話」線上會談，是美國總統拜登 上任以來首次。日本共同社報導，四國一致表明反對中國 試圖改變區域現狀，也誓言將恢復緬甸民主。

美國國務院17日表示，國務卿布林肯將在線上與澳印日三國外長開會，討論議題包括新冠疫情及氣候變遷。國務院發言人普萊斯說：「與諸位外長進行四方安全對話，在推動自由開放印太的這項共同目標、在因應現今各項明確挑戰上，都極其重要。」

這次線上會議並未開放媒體採訪。共同社18日深夜以快訊報導，四國誓言促進自由開放的國際秩序，反對中國試圖改變區域現狀。

中國一直不滿四方安全對話圍堵中國意味濃厚，拜登政府主動召開會議，等於是不理會中國日前的警告。

緬甸1日發生軍事政變，實質領袖翁山蘇姬遭軍方拘禁，全國每天發生反對軍方政變示威。參與四方安全對話的四國誓言將協同恢復緬甸民主。

四方安全對話是2007年由時任日本首相的安倍晉三所成立。安倍欲尋求夥伴來抗衡崛起的中國。澳洲和印度最初對於對抗中國抱持審慎態度，但兩國與北京當局關係惡化後，四方安全對話模式近幾年來有擴增之勢。

美印日澳去年11月在孟加拉灣和阿拉伯海舉行四方海軍演習，澳洲為逾十年來首次參加，在演習前數周，布林肯的前任國務卿龐培歐剛與其他三國外長在東京舉行會談。

中國官媒環球時報本月稍早警告拜登，恢復四方安全對話將會是「嚴重失策」，指拜登試圖圍堵中國，恐將引發與北京當局的「激烈策略衝突」。

環球時報的一篇專家評論更特別對印度施壓，暗示印度有權終結四方安全對話，並建議印度「切勿將自身綁死於美國的反中戰車」之中。

路透報導，拜登已表明，與盟國密切合作會是他對中國的重要策略，還說美國會致力於「在競爭中勝過」中國。

拜登上周與印度總理莫迪通話時，同意透過四方安全對話來增強印太安全。