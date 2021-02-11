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仰光萬人示威 拜登制裁緬甸…禁軍方取得10億政府基金

記者張文馨／華盛頓報導
支持翁山蘇姬的緬甸民眾10日拿著印有翁山蘇姬照片的紙牌示威，要求當局釋放翁山蘇姬。(美聯社)
支持翁山蘇姬的緬甸民眾10日拿著印有翁山蘇姬照片的紙牌示威，要求當局釋放翁山蘇姬。(美聯社)

緬甸軍事政變情況惡化，群眾無視軍方禁令走上街頭抗議，仰光街頭出現萬人示威，其他城市傳出警方以實彈射擊試圖驅離人群；美國總統拜登10日在白宮聲援抗議群眾，並宣布美國將在本周確定第一輪對緬甸軍方的制裁名單，且實施強力出口管制。

美聯社報導，緬甸軍隊當地時間9日晚間突襲國務資政翁山蘇姬及所屬「全國民主聯盟」（NLD）總部後，大批示威人潮在當地時間10日，無視集會禁令，湧現緬甸的大小城市，抗議軍方強制接管。

成千上萬的示威群眾走上仰光街頭，鎮暴警察在緬甸首都奈比多發射水砲與橡膠子彈，並傳出警察射擊實彈傷人事件，一名女子頭部中彈，性命垂危。

美聯社報導，示威群眾包含去年緬甸大選中的首投族，該名學生表示，她第一次投票，也第一次走上街頭抗議，她批評軍方否決了她的選票，這是完全不公平的，要求立即釋放民選領導人，實行真正的民主。

美聯社報導也提到，仰光地區某些示威者聚集在外國使館附近，希望尋求國際壓力解決問題；多數支持者走上街頭，揮舞翁山蘇姬的旗幟，也有公務員和警察加入示威陣營。

拜登說，緬甸民主政權過度，是美國兩黨共同嚴重關切的問題，美國也和全世界盟友與夥伴密切合作，尤其是在印太地區，協調一致的國際回應，致使其立即回歸民主。

拜登在談話中提到，「來自美國強而一致的訊息是必要的，以鼓勵其他國家加入我們」；這裡的「其他國家」暗指中國，美國一直希望與中國共同向緬甸軍方施壓，解除民主危機，不過中方迄今僅呼籲緬甸各方妥善處理分歧，也不稱呼此舉為政變。

拜登說，美國透過在聯合國的參與，上周安全理事會發布支持緬甸民主的強力聲明，這周將透過人權理事會，以強化對緬甸人權的承諾。

拜登表示，再度呼籲緬甸軍方放棄其奪取的權力，立即釋放民主的政治領導人及參與者，包括翁山蘇姬與總統溫敏。

拜登表示，今起美國將對緬甸實施一系列制裁，針對發起政變的緬甸軍事領導人，美國將禁止緬甸軍方不當取得緬方在美國持有的10億美元政府基金。

此外，拜登將簽發新的行政命令，立即制裁緬甸軍人、其相關企業人士和家族成員，政府本周就會確認第一波制裁名單。

有關出口管制措施，拜登說，將凍結有利於緬甸政府的美國資產，同時留下了對醫療保健、民間社團和其他直接有利於緬甸人民的支持。

緬甸民眾10日持續大規模的示威活動，向發動政變的軍方抗議。(美聯社)
緬甸民眾10日持續大規模的示威活動，向發動政變的軍方抗議。(美聯社)

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