東南亞對美期待大增 漸不信任中國

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所一項調查顯示，東南亞國家對美信任度大幅提升；不過，對中國的信任度則逐年減少。圖為印尼首都雅加達的中國城出售春節用品。(美聯社)

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所一項調查顯示，東南亞國家對美國總統拜登領導的美國政府期待大增，對美信任度大幅提升；不過，對中國的信任度則逐年減少。

中央社報導，尤索夫伊薩東南亞研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)東協研究中心10日發布2021年度「東南亞態勢」(The State of Southeast Asia)調查報告，內容包括對中、美兩國的信任度及區域地緣政治等議題。這是東協研究中心連續第3年發布這項主題的調查報告。

調查顯示，約44%的受訪者認為，中國是疫情期間為區域提供最多援助的東協對話夥伴，其次為日本(18.2%)、歐盟(10.3%)及美國(9.6%)等。

儘管如此，東南亞國家對中國的不信任度卻逐年增加，最新調查結果指出，63%的受訪者不信任中國「會做對的事」以貢獻全球和平、安全、繁榮及治理，高於2019年(51.5%)、2020年(60.4%)。這次調查顯示，僅有16.5%的人表示信任中國。

至於不信任中國的原因，51.8%的受訪者擔憂中國恐利用經濟及軍事力量，威脅其他國家的利益與主權。

相較於對中國的信任度逐年減少，東南亞各國對美國的信任度呈現逐年升高的趨勢。最新調查顯示，48.3%的受訪者信任美國「會做對的事」以貢獻全球和平、安全、繁榮及治理，比例高於2019年(27.3%)、2020年(30.3%)。同時，東南亞對美國的不信任度也逐年下降。

超過5成的受訪者認為，信任美國的原因是因為美國擁有龐大的經濟資源及政治意願來領導全球。

東協研究中心這項調查於去年11月18日至今年1月10日進行，共有1032名來自東協10國的政府機構、區域及國際機構、公民團體、學界、商界及媒體界人士參與。