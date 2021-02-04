避免軍備競賽 美延長與俄核武裁減條約5年

美國將美俄之間的「新戰略武器裁減條約」延長5年。圖為1月29日，戴著俄羅斯總統普亭(左)及美國總統拜登面具的和平主義者日前呼籲兩國在核裁軍方面取得更大進展。(Getty Images)

美國 政府今天把與俄羅斯 的「新戰略武器裁減條約」延長五年，同時表示希望避免軍備競賽。不過，美俄關係此刻正因俄國 關押異議領袖納瓦尼等議題而趨於緊繃。

中央社引述媒體報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）在新戰略武器裁減條約（New START）到期前一天表示，美國將把條約延長五年，亦即條約允許的上限。

布林肯在聲明中表示：「拜登（Joe Biden）總統承諾透過恢復美國在軍備控制、防止核武擴散的領導地位，讓美國人民免受核子威脅。」

他說，「美國致力於有效控制軍備，提升穩定、透明和可預期性，同時降低出現昂貴、危險軍備競賽的風險。」

報導稱，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）1月29日已簽署立法，將這項條約延長五年，代表條約效期將延續至2026年2月5日。

這項條約於2010年由時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）簽署。條約限制美俄可部署的戰略核子彈頭不得超過1550枚。

報導指出，布林肯說，未來五年美國將尋求透過外交方式，對俄國「所有」核子武器做出因應，同時「減少中國現代化且擴大中的核武庫所帶來的危險」。

另外，莫斯科法院2日以違反緩刑條件為由，判處納瓦尼（Alexei Navalny）三年半徒刑。布林肯要求俄羅斯「立即且無條件」釋放納瓦尼。