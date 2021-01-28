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日相菅義偉與拜登一起防中 將強化美日聯盟

編譯中心／綜合28日電
日本首相菅義偉。（美聯社）
日本首相菅義偉。（美聯社）

在中國擴張經濟與軍事力量之際，日本首相菅義偉今天凌晨與美國總統拜登（Joe Biden）進行電話會談。菅義偉表示，他與拜登同意強化雙邊聯盟。美日也重申朝鮮半島全面非核化的必要性。

路透報導，菅義偉表示，兩人同意盡速安排菅義偉訪美事宜。白宮表示，兩人肯定美日聯盟的重要性，稱其為「自由開放的印度洋-太平洋區域（Indo-Pacific）和平與繁榮的基石。」他們也重申美日安保條約適用於尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

白宮透過聲明表示，拜登並重申美國保證對日本提供「延伸性嚇阻」（extended deterrence），即美國的核保護傘涵蓋日本。

白宮說，兩人還討論了包括中國和北韓在內的區域安全問題。雙方一致確認了實現半島完全無核化和早日解決日本公民被北韓綁架問題的必要性。他們承諾「共同應對新冠肺炎疫情，解決氣候變化的問題，並推進雙方的共同價值觀、全球安全與繁榮」。

菅義偉表示，雙方進行廣泛的交流，並同意透過更多像這樣的通話來強化彼此的聯盟。

美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院26日通過他的任命案後不久，就致電日本與南韓外長，強調拜登強化美國與日韓同盟的承諾、以及持續三方合作的必要性。

在美國前總統川普任內，華府和這兩個東北亞主要盟友的關係受挫；川普要求日韓要為美國駐軍支持更多經費、並引發是否持續駐軍的質疑。

拜登已表示，重建與盟友的關係將是他的優先要務。

日本首相菅義偉28日凌晨與美國總統拜登（圖）進行電話會談。（美聯社）
日本首相菅義偉28日凌晨與美國總統拜登（圖）進行電話會談。（美聯社）

美國 拜登 菅義偉

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