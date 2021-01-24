拜登擬與北韓重啟核談判 轟3次川金會「助長武力擴張」

塞勒警告，北韓就算和華府談判，也只是爭取進一步發展核武的緩兵之計。美方不可因一時善意而沖昏頭。圖為北韓日前閱兵中展示的「北極星5號」潛射彈道飛彈。（歐新社）

美國 新任總統拜登 上任後，首先面對多項外交挑戰，包括與北韓 及中東國家的談判。日前拜登政府表示有意重起與北韓的核武談判，對此，美國駐北韓最高情報官員塞勒警告，外交不過是平壤當局推動核武研發的一種手段，華府不應過度樂觀看待平壤的任何正面回應。

路透報導，拜登提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，新政府計畫全面審視美國對北韓的各種工具，以尋求施壓平壤再次談判。對此，塞勒在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動上表示，每次外交交鋒中，金氏政權都將核計畫更向前推動，而不是尋找去核化的方法。

他提醒，華府千萬不可因北韓的戰術而影響自身在朝鮮半島議題上的方向，包括北韓領導人若提議要展開對話，華府不該過度樂觀；反之，若北韓突然試射飛彈，美方也不需沮喪或驚訝，一切以平常心看待即可。不過，新政府必須認識到不作為也存在著風險。

拜登就職後也宣布推翻許多前朝政策，其中之一便是川普對北韓所採取的「由上而下」外交方略，認為3次川金會是變相為北韓爭取擴張武力的時間。

據韓聯社、路透報導，白宮新任新聞秘書莎琪（Jen Psaki）22日表示，美國當局依然將北韓核武視為一項巨大威脅，將與南韓、日本等同盟國持續商議，重新檢討美國對北韓外交政策與新戰略。

另外，美當局也隨即將北韓官員列制裁對象，美國國務院表示，已依據「伊朗、北韓、敘利亞禁止核武擴散法案」（INKSNA），將北韓軍需工業部官僚林龍男列入制裁對象名單，不過該項措施其實早在川普卸任前的13日就已實施，效期達2年。據悉，該單位隸屬於朝鮮勞動黨，主掌包括核武研發的所有軍需領域事務。

阿國暴力不斷 將檢視與神學士協議

除了重新規畫與北韓的關係，拜登政府22日也表示將檢視川普任內與阿富汗民兵組織神學士簽署的一項重大協議，重點在確認神學士是否遵守承諾，在阿富汗減少攻擊行動。

川普政府去年與神學士在卡達簽署和談協議，以美軍開始撤出阿富汗，換取神學士在該國停戰，並與當地政府談判。但據媒體報導，阿富汗近幾個月的暴力活動仍激增，尤其是在首都喀布爾，有數名記者、維權人士、法官和政治人物在光天化日之下被謀殺。神學士撇清責任，但阿富汗及美國官員都認為神學士難辭其咎。

美國國家安全會議（NSC）發言人霍恩（Emily Horne）說，拜登新任命的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已與阿富汗國安顧問莫西布（Hamdullah Mohib）聯繫，並「表明美國有意檢視」這項協議。