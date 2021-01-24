拜登剛上任 伊朗馬上嗆「無條件解除制裁」

新上任的美國總統拜登如果延續川普對抗伊朗的政策，伊朗核問題可能升級為危機。（美聯社）

伊朗 22日呼籲美國 新政府「無條件」解除前總統川普 實施的制裁，以挽救2015年核協議，並警告不會做出任何讓步。

中央社引述法新社報導，美國總統拜登上任才兩天，伊朗外交部長查瑞夫在美國知名雙月刊「外交事務」發表伊朗對於挽救核協議的看法。

美國前歐巴馬總統任內推動「美中俄英法德」六強與伊朗於2015年達成「聯合全面行動方案」（JCPOA），限制伊朗發展核武，以換取國際社會解除對伊朗的制裁。然而川普政府2018年單方面退出核協議，並恢復嚴苛制裁作為針對伊朗「最大程度施壓」的政策之一，美伊關係也急遽惡化。

查瑞夫在評論中寫道：「華府新政府有一個基本選項。」「要不擁抱川普政府時期的失敗政策，或者拜登可以選擇一個更好的道路，來終結川普時期『最大程度施壓』的失敗政策，返回前任總統揚棄的協議。」他警告，如果華府堅持要伊朗讓步，就會喪失這個機會。

他說：「美國新政府應該開始無條件地以完整效力，解除所有已施加、再度施加或自川普上任後重新祭出的制裁。」「伊朗也將撤銷在川普退出核協議後採取的所有彌補措施，來作交換。」