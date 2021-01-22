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伊朗違規提高鈾濃縮純度 是要給拜登下馬威

記者李京倫／綜合報導
伊朗宣布，恢復提煉純度20%的濃縮鈾。圖為伊朗總統羅哈尼（中）2018年在德黑蘭「國家核能日」紀念典禮上，聽取相關人員報告伊朗核能發展的成就。（美聯社）
伊朗宣布，恢復提煉純度20%的濃縮鈾。圖為伊朗總統羅哈尼（中）2018年在德黑蘭「國家核能日」紀念典禮上，聽取相關人員報告伊朗核能發展的成就。（美聯社）

伊朗4日宣布，恢復提煉純度20%的濃縮鈾，遠遠突破了2015年伊朗核協議規定的3.67%的水準。據報導，這是核協議簽署以來，伊朗最嚴重的違規行為。

專家指出，伊朗表示要生產並儲存120公斤純度20%的濃縮鈾，大約相當於一枚核彈所需的一半，此舉意在向拜登新政府表明，在重返核協議談判的過程中，美國並不處於更有利的地位，伊朗也在加重手中的籌碼，如果拜登政府延續前總統川普對抗伊朗的政策，伊朗核問題可能升級為危機。

核協議的其他簽署國如英、法、德國，都要伊朗信守承諾，但伊朗堅持，美國必須先解除制裁。伊朗最高領袖哈米尼曾說：「當別人實際上沒盡到任何義務時，要伊朗堅守承諾並不合理。他們先遵守諾言，我們才會跟著守諾。」

伊朗外交部長札里夫在恢復提煉20%濃縮鈾之後也說，如果各方完全恢復遵守核協議，濃縮鈾問題完全可解決。

一些專家認為，伊朗宣布提高鈾濃縮純度，是向拜登施壓。拜登曾說，只要伊朗恢復全面遵守協議，並承諾進一步談判，他將考慮重新加入核協議。所謂進一步談判，不只談伊朗的核發展，還包括飛彈和區域影響力。伊朗可不想跟美國談這些，只希望美國乾脆一點，無條件解除制裁。

哈米尼8日說：「我們並不急著要美國回到協議，也沒堅持要美國回來，我們的要求合理又理智，就是美國解除制裁。」

巴黎政治學院國際研究中心伊朗問題專家特爾姆說，伊朗把濃縮鈾純度提高到20%，是希望西方解除制裁，不要施加新的限制，交換伊朗克制核發展。

伊朗 美國 拜登

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