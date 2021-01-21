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驚險贏信任投票 義總理孔蒂續執政路難行

編譯中心╱綜合20日電
義大利總理孔蒂於不信任投票中驚險過關，保住總理地位。(美聯社)
義大利總理孔蒂於不信任投票中驚險過關，保住總理地位。(美聯社)

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）19日在國會參議院對其政府進行的不信任投票中，順利過關，保住總理地位，但他領導的聯合政府已被大大削弱，在國會內失去了控制權，對他未來的施政十分不利。

由前總理倫齊為首的義大利活力黨上周宣布退出聯合政府，令孔蒂領導的聯合政府幾乎垮台。參議院周二開會至深夜，終於以156票對140票，否決了對孔蒂政府的不信任議案。孔蒂可以繼續執政，暫時鬆一口氣，但他領導的聯合政府現時在參議院內不再佔有大多數議席，未來施政可謂舉步為艱。

針對外界猜測他可能會在投票結束後辭職，孔蒂表示，他將尋求國會對他的支持。同時，孔蒂承諾將致力解決義國衛生與經濟雙重危機。他在推特（Twitter）上說：「義大利沒有任何一分鐘可以浪費。」

義大利受到新冠肺炎疫症蹂躪，全國有超過8.3萬人死亡，經濟飽受重創，對孔蒂的政府構成沉重壓力。分析家說，孔蒂今次只是以些微票數，勉強過關。他的聯合政府還可以維持多久，是一個很大的問號。

孔蒂與聯合政府內另外兩個政黨五星運及動及中間偏左的民主黨也存在著分歧，貌合神離。各方都質疑在這種局面下，政府如何令國家擺脫危機？

民意調查顯示，如果無法扭轉現時的政治亂局，義大利可能會被迫舉行新大選，到時極右政黨有機會勝出及上台執政。

義大利 參議院 投票

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