中國送機器人上月球 歐盟受刺激擬成立太空聯盟

眼看美國(見圖)和中國如火如荼發展太空計畫，深受刺激的歐盟也準備打造歐盟國家隊讓歐盟有太空自主能力。(路透)

眼看美國和中國 如火如荼發展太空 計畫，深受刺激的歐盟 也準備打造歐盟國家隊讓歐盟有太空自主能力。

綜合美國之音、央廣報導，2021歐盟太空會議於12日在比利時布魯塞爾舉行，歐盟內部市場與服務執委布萊頓在會上發表主旨演講時指出，歐盟將推行更積極的太空戰略，以防止被美國和中國的發射器技術排擠出去，今年將與業界建立歐洲聯盟。

到目前為止，「伽利略」和「哥白尼」等重大舉措已經催生大量基於這兩個項目的免費數據銷售增值服務的小型專業太空初創公司。不過，歐洲一直在努力創造像美國國家太空總署(NASA)幫助培育的SpaceX和Planet Labs這樣吸引眼球的商業太空公司。

布萊頓表示，在接下來的幾個月裡，他將召集所有參與者發起一個歐洲發射器聯盟，以便能夠共同定義下一代發射器和相關技術的共同路線圖，以確保自主進入太空；該聯盟將由工業界、歐盟各國政府、歐盟議會和歐洲太空總署等組成。

歐盟著眼建立商業太空公司的計畫還要將中國天空技術的快速成長和雄心勃勃的企圖考慮在內。歐洲太空總署署長沃納2015年上任時，他的夢想就是創建一個「月球上的村莊」，引起了媒體的轟動。沃納日前對歐洲新聞台說，在2020年末，他只能懷著敬畏的心情看著中國發送機器人從月球上提取樣本。這過去只有蘇聯和美國才做到的事情，這給歐洲的太空雄心帶來了新的威脅感。

歐盟對太空的熱情有目共睹，就在去年聖誕節前，歐盟委員會和議會批准了一項148億歐元的預算，用於歐盟的太空活動。歐盟的目標是，在2021年至2027年期間投資近150億歐元，不過，這些計畫仍需得到歐盟各國政府和歐洲議會的最終批准。

另據香港英文南華早報12日報導，中國正在開發下一代火箭發動機，為其雄心勃勃的太空計畫提供動力，該計畫包括在未來五年內執行三次行星任務，以及在月球上建立一個永久太空站。

據中國國有科技日報報導，中國航天科技集團公司(CSAC)在新發動機的幾項關鍵技術上取得了重大進展，新發動機的燃油效率將比目前服役的發動機高得多。該集團表示，這將更好地滿足中國未來火箭和重要航太任務對電力的需求。

此外，伊朗與死對頭美國關係高度緊張之際，國營電視台報導，伊朗軍方13日展開海上飛彈演習，並展示可搭載直升機的最大自製軍艦。