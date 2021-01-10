白宮易主前夕 金正恩嗆拜登：美是最大敵人

北韓「朝鮮勞動黨」5日起召開第八次全國代表大會，官媒9日報導國務委員長金正恩的工作總結報告。他強調，美國乃北韓的「最大主要敵人」。（路透）

北韓 勞動黨5日起召開第八次全國代表大會，勞動黨委員長金正恩 指出，美國 是北韓的主要敵人，建立全新朝美關係的關鍵在於美國是否撤回對北韓的敵視政策，且公布一系列武器研發清單。分析家指出，金正恩無意放棄核武，若美國總統當選人拜登上任後，仍執意在工作會談優先談此問題，他不會有興趣和美方會談。

北韓官媒朝中社報導，金正恩在勞動黨五年來首次舉行的全國代表大會上表示，北韓「應該專注在努力顛覆美國，美國是我們改革上遭遇的最大阻礙，也是我們最大的敵人」。

金正恩雖然未明指拜登，但說「不論誰執政，美國對北韓政策的真正本質永遠不會改變」，因此外交部門要有策略的建立對美戰略，不斷擴大反帝國主義陣營，繼續以針鋒相對的原則面對美國，這番談話被視為給即將上任的拜登政府下馬威。

金正恩表示，北韓已經完成核子動力潛艦計畫，這將改變戰略平衡。金正恩在大會上說：「有關核子動力潛艦的新研究計畫已經完成，準備進入最後的審查程序。」

此外，金正恩也在大會中列出「研發中」的先進武器清單，包括多彈頭飛彈、潛射核子飛彈、固態燃料長程飛彈及間諜衛星等。他也表示，北韓已提高射程1萬5000公里內的精準打擊目標能力，這個距離已能觸及美國本土。

他說：「現實狀況就是，當我們持續增強我們的國家防衛能力並壓制美國軍事威脅時，我們就能達成和平與繁榮。」

南韓峨山政策研究所副所長崔剛指出：「北韓想告訴美國的是：我們正在研發你所能見到最具威脅性的新戰略武器，所以你們要不要上談判桌？」

美國智庫「威爾遜中心」亞洲計畫研究員鄭成長指出，金正恩的談話顯示，假使美方仍堅持在工作會談中優先處理爭議議題，那麼他無意與拜登進行去核談判。