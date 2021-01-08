金正恩矢言強化軍力卻未提核武 怕激怒拜登？

北韓領導人金正恩5日在執政黨勞動黨第8次全國代表大會上，矢言強化軍事能力。（路透）

北韓 領導人金正恩 5日在執政黨勞動黨第8次全國代表大會上，矢言強化軍事能力，卻未提及核子武器。有分析指他是忌憚美國準總統拜登 。

北韓中央通信社報導，金正恩在會上發表報告，坦承犯了政策錯誤，前一個五年經濟發展計畫在各方面都沒有達標，矢言「提高國家防衛能力層級，並立下目標實踐」。

美國總統川普和金正恩外交關係非常融洽，但自從2019年2月越南河內的第2次「川金會」破局後，華府和平壤之間對話停滯。

分析家表示，北韓希望趁著5年一度的全代會，對美國即將上任的拜登政府釋放訊息，面對曾將金正恩形容為「暴君」的拜登，北韓也會小心應對。

中央通信社報導中並未提及核子武器，也未詳細說明金正恩的目標。

但去年10月平壤的閱兵展示了一種巨型新型飛彈，分析家一致認為那是世界上最大型的道路移動型液體燃料飛彈，很可能設計來攜帶分導式多彈頭（MIRVs）。

北韓表示核武是自我防衛所必須，是為了因應美國可能的入侵而建造，因此數十年來傾注大量資源研發核武。

針對北韓中央通信社報導未提及核子武器，或對金正恩定下的目標交代詳情；首爾的「世界朝鮮問題研究所」研究員安燦日（音譯）表示，這基本上意味北韓將加強其核武能力，金正恩不想用到核武一詞，因他知道即將上任的拜登，其對北韓立場較川普更強硬，不希望此階段激怒對方，但明顯北韓不會放棄核武。