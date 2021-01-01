我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬例 加州逼近230萬例

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

2021正式脫歐 英歐人民不再自由過境

編譯中心／綜合31日電
英國首相強生（見圖）2020年12月30日在倫敦首相府簽署英國與歐盟貿易協議後，豎起雙手大拇指。（路透）
英國首相強生（見圖）2020年12月30日在倫敦首相府簽署英國與歐盟貿易協議後，豎起雙手大拇指。（路透）

歷經四年半「從分居到離婚」，英國歐盟終於在2020年12月30日通過英歐貿易協議，英國的脫歐過渡期於格林威治時間31日晚間11時屆滿，英國正式脫離歐盟，同時退出關稅同盟與單一市場，今年開始「脫歐後新紀年」，由於歐盟的法例不再適用於英國，民眾的生活出現一些改變，包括英國與歐盟27個成員國的人民，在英歐之間不能再自由出入境。

英國首相強生在表決後感謝議員的支持，他說：「這個偉大國家的命運，現在終於掌握在我們的手中。」

強生接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，英歐貿易協議不但能讓英國「走自己的路」，同時能讓英國和歐盟維持自由貿易，但他也承認：「未來會有挑戰。我們很清楚告訴民眾，他們必須為元月1日做好準備，一切將會不同。」

英國如願完成脫歐，拿回國家自主權，不過英國首相強生想盡速與美國洽簽雙邊自貿協定，恐難如願，因為美國候任總統拜登的優先順序是和歐盟修復關係，英國脫歐後對歐盟影響力大減，且強生和拜登並不對盤，美英關係恐難迅速加溫。

Politico新聞網站報導，儘管拜登的交接團隊口風甚緊，但訪問過英美兩國共16名前任與現任官員後，顯而易見的是，英國脫歐已改變兩國政治現實。

曾在歐巴馬政府國家安全會議負責歐洲事務的庫普尚指出：「以前有什麼事希望歐洲幫忙時，你會先打電話到倫敦，再不然也是第二通。可是在2021年，你還是會打給倫敦，但那個電話的順序會排得更後面，畢竟英國（在歐盟）已經沒有位子了。」

拜登私下對強生也沒有好感。強生常失言，2016年他曾說歐巴馬是「半個肯亞人總統」，拜登2019年曾公開表示，強生外表和心理都有如「川普翻版」。

英美貿易協議今年恐難出爐，對政治的影響遠大於經濟面。在歐巴馬及川普政府擔任駐英副大使的盧肯斯說：「我認為，要談英美自貿協議最快的時程是2022年。」

英國首相強生2020年12月30日在倫敦首相府簽署英國與歐盟貿易協議（見圖）後，...
英國首相強生2020年12月30日在倫敦首相府簽署英國與歐盟貿易協議（見圖）後，豎起雙手大拇指。（歐新社）

英國 歐盟 拜登

上一則

2020最後一天… 英國確診創新高 法國嚴格宵禁

下一則

喜迎2021 紐西蘭、澳洲率先點亮新年

延伸閱讀

2021了…英國與歐盟正式分手 邁入脫歐後新世代

2021了…英國與歐盟正式分手 邁入脫歐後新世代
股市下周焦點 喬州選舉結果

股市下周焦點 喬州選舉結果
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
金融時報專欄預測2021：疫情不會落幕、美中難達協議

金融時報專欄預測2021：疫情不會落幕、美中難達協議

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧