2021正式脫歐 英歐人民不再自由過境

英國首相強生（見圖）2020年12月30日在倫敦首相府簽署英國與歐盟貿易協議後，豎起雙手大拇指。（路透）

歷經四年半「從分居到離婚」，英國 和歐盟 終於在2020年12月30日通過英歐貿易協議，英國的脫歐過渡期於格林威治時間31日晚間11時屆滿，英國正式脫離歐盟，同時退出關稅同盟與單一市場，今年開始「脫歐後新紀年」，由於歐盟的法例不再適用於英國，民眾的生活出現一些改變，包括英國與歐盟27個成員國的人民，在英歐之間不能再自由出入境。

英國首相強生在表決後感謝議員的支持，他說：「這個偉大國家的命運，現在終於掌握在我們的手中。」

強生接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，英歐貿易協議不但能讓英國「走自己的路」，同時能讓英國和歐盟維持自由貿易，但他也承認：「未來會有挑戰。我們很清楚告訴民眾，他們必須為元月1日做好準備，一切將會不同。」

英國如願完成脫歐，拿回國家自主權，不過英國首相強生想盡速與美國洽簽雙邊自貿協定，恐難如願，因為美國候任總統拜登 的優先順序是和歐盟修復關係，英國脫歐後對歐盟影響力大減，且強生和拜登並不對盤，美英關係恐難迅速加溫。

Politico新聞網站報導，儘管拜登的交接團隊口風甚緊，但訪問過英美兩國共16名前任與現任官員後，顯而易見的是，英國脫歐已改變兩國政治現實。

曾在歐巴馬政府國家安全會議負責歐洲事務的庫普尚指出：「以前有什麼事希望歐洲幫忙時，你會先打電話到倫敦，再不然也是第二通。可是在2021年，你還是會打給倫敦，但那個電話的順序會排得更後面，畢竟英國（在歐盟）已經沒有位子了。」

拜登私下對強生也沒有好感。強生常失言，2016年他曾說歐巴馬是「半個肯亞人總統」，拜登2019年曾公開表示，強生外表和心理都有如「川普翻版」。

英美貿易協議今年恐難出爐，對政治的影響遠大於經濟面。在歐巴馬及川普政府擔任駐英副大使的盧肯斯說：「我認為，要談英美自貿協議最快的時程是2022年。」