明年1月起 英國脫歐7大改變

明年1月起，英國人到訪任何歐盟國家，手續變多。圖為一名倫敦乘客24日抵達義大利羅馬-法林明高機場。（路透）

英國 廣播公司（BBC）報導，明年1月英國脫歐後，將有七件改變及未解決的事項。

英人赴歐盟 旅行手續變多

明年1月起，英國人到訪任何歐盟國家，及瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登，必須確保自己有距離到期尚有六個月以上的護照，前往共同旅行區（CTA）愛爾蘭則不用。歐洲健康保險卡（EHIC）和歐盟寵物護照將不再適用。

英人將從不同車道入境

英國人在邊境管制區將使用不同車道入境。觀光客在任180天內，有高達90天可免簽證 前往申根區國家。

英國人自2022年起，須為前往申根區國家的電子授權付款。

前往歐盟免稅購物將回歸

英國人明年起前往歐盟國家將能免稅購物，但購買量有限制。酒類和菸草限制總量有所增加。機場將不再販售電子產品和服飾等免稅商品。英國商家也將取消海外遊客增值稅退稅服務。

英人移民歐盟將有新規定

明年元旦起，英國和歐盟間人員自由流通將終止。已居住在歐盟國家的英國人將根據脫歐協議受特定保護，但還是要檢視國家特別規定。英國人或許需要註冊和申請居留權，取得新文件，或達到特定要求如工作。

若英國人打算明年搬到歐盟國家，將不再自動擁有居住和工作權，但搬到愛爾蘭幾乎不受影響。

歐盟民眾居留英國有新規

今年12月31日前居住在英國的歐盟、或冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士的公民，權利在明年6月30日前維持不變。此後，這些民眾必須檢視自己是否能留在英國，他們須成為英國公民，或申請「歐盟永居方案」。但由於愛爾蘭是CTA，該國公民權利不變。

將有新的英國移民系統

明年1月起，除愛爾蘭民眾外，想移居英國的外國公民將有新積分系統。想移居英國工作、生活或就學將必須申請簽證並付費。歐盟、歐洲經濟區和瑞士民眾前往英國最多六個月內無需簽證。

英國內外貿易將不同

英格蘭、威爾斯和蘇格蘭進出口商須進行海關申報。一些產品包括植物、活體動物和一些食品，也將需要特殊許可證和證明，但英國政府延後六個月對歐盟進口商品實施全面管制。北愛爾蘭將繼續遵守歐盟許多法規，貨車無須檢查就能過境。但貨車從英國其餘地區入境北愛爾蘭將要接受一些新檢查。

食品將須檢查確保符合歐盟標準。超市會有最初三個月「寬限期」，特定肉品寬限期則是六個月，期間不對進入北愛爾蘭食品實施新規定，之後情況有待協商。即使英國和歐盟沒達成貿易協議，英國和北愛爾蘭間貿易多數免關稅。