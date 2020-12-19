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取代陸基神盾 日將新造2神盾艦

編譯中心／綜合18日電
日本政府18日在內閣會議上通過飛彈防禦相關文件，將打造兩艘神盾艦。圖為海上自衛隊朝日級驅逐艦舷號DDG-120。（取材自日本海上自衛隊）
日本政府18日在內閣會議上通過飛彈防禦相關文件，將打造兩艘神盾艦。圖為海上自衛隊朝日級驅逐艦舷號DDG-120。（取材自日本海上自衛隊）

共同社報導，經過逾半年討論、度過放棄部署陸基神盾系統引發的混亂，日本18日在內閣會議上通過飛彈防禦相關文件，將打造兩艘神盾艦，文件中並寫入將延長陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈射程，作為能從敵方射程外實施攻擊的「防區外飛彈」進行開發。在內閣會議敲定前，日本政府在國家安全保障會議（NSC）九大臣會議上通過文件。

根據文件，日本新造的2艘神盾艦名稱將稱作「神盾系統搭載艦」，由海上自衛隊負責運用，該艦追加功能及設計調整等細節則則將是日後探討課題。

神盾系統的搭載艦將安裝陸基神盾用雷達SPY-7、飛彈發射系統等，也考慮搭載多功能型艦對空飛彈「標準6」（SM-6）。這不僅可攔截彈道飛彈，也可攔截巡弋飛彈。

至於是否具有反艦、反潛的能力，今後還有待研議。日本政府在2021年度預算案中將編列調查費等17億日圓（約1645萬美元）。

擬開發距外飛彈 射程升至1000公里

有關從敵方飛彈射程圈外進行攻擊的「距外飛彈」（stand-off missile）開發，預料將以陸上自衛隊的「12式地對艦誘導彈」為基礎進行開發，目標5年內完成開發，目前約100多公里的射程將提升為約1000公里射程，而且具有匿蹤性。日本政府將在2021年度預算案中編列研發費335億日圓（約3.2億美元）。

有關飛彈攔截新方針，日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上重申，目的並非是攻擊敵方基地，並稱將繼續在政府內部探討如何強化威懾力，防衛大臣岸信夫則強調稱「為守護國民的生命與和平的生活，將繼續力爭確實提升防衛能力」。

日本政府為防禦北韓的飛彈攻擊，2017年年底決定要引進「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，但因擔心發射攔截飛彈所用的推進器會落在民宅，今年6月決定放棄部署陸基神盾飛彈防禦系統。

日本18日在內閣會議上敲定新造兩艘神盾艦計畫，取代日前宣布停建的陸基神盾系統。（...
日本18日在內閣會議上敲定新造兩艘神盾艦計畫，取代日前宣布停建的陸基神盾系統。（路透）

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